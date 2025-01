Si fa davvero, lascia la Juventus dopo 3 anni e un sacco di problemi

L’addio alla Juventus è ormai alle porte: i bianconeri lo cedono dopo tre anni, il big ha già le valigie in mano

La bella vittoria sul Milan riaccende le speranze in casa Juventus. Una classifica che, fino a questo momento, è stata caratterizzata quasi solo da pareggi: per puntare al vertice serviva altro e forse la squadra di Thiago Motta ha imboccato la strada giusta.

Nel frattempo è il calciomercato il tema caldo che tiene alta la concentrazione, con la prospettiva di vedere arricchita la rosa bianconera già entro fine mese. Un gennaio nel quale molto si sta muovendo e – tra entrate e soprattutto uscite – è prevista una novità davvero pazzesca.

Pare proprio che uno dei big di Thiago Motta, protagonista da tre anni esatti con la maglia della Juventus, possa nei prossimi giorni lasciare Torino. Un’eventualità clamorosa che, ora come ora, può spiazzare i tifosi bianconeri: ecco cosa sta succedendo, c’è la ‘chiamata’ dalla Premier League.

Addio Juve, c’è la Premier: ecco l’offerta

Il portale ‘Teamtalk‘ rivela, a conti fatti, quella che potrebbe essere l’operazione più importante di gennaio in casa bianconera. Si parla di addio e, chiaramente, il nome caldo resta sempre uno: quello di Dusan Vlahovic, spesso e volentieri finito al centro delle critiche.

Thiago Motta non sembrerebbe affatto convinto dalle prestazioni del 24enne di Belgrado che vedrà scadere il suo contratto con la Juventus il 30 giugno 2026. Al momento tutto fa pensare all‘impossibilità di prolungare: ecco perché la cessione della punta classe 2000 sembrerebbe oggi più vicina che mai. E potrebbe presto tramutarsi in realtà, nero su bianco. Entro fine mese. A spingere il piede sull’acceleratore per avere subito Vlahovic a disposizione è Mikel Arteta, manager dell’Arsenal che stravede per la punta bianconera.

I ‘Gunners’ hanno perso Gabriel Jesus per infortunio – non ritornerà a disposizione prima della prossima estate – e così un grande colpo è atteso in attacco. Tant’è che gli inglesi vorrebbero portarlo subito a Londra, consegnandogli di fatto le chiavi dell’attacco. D’altro canto la dirigenza bianconera ha ormai virtualmente chiuso per Kolo Muani, che ha già effettuato le visite mediche e si trasferirà in prestito dal PSG fino a fine stagione.

Un incastro che, a questo punto, potrebbe finalmente portare Vlahovic lontano da Torino. L’attaccante serbo fino a questo momento ha fatto gli straordinari, visto che Thiago Motta non aveva a disposizione alternative con le stesse caratteristiche in attacco. Contro il Milan Vlahovic è partito dalla panchina: il suo futuro, dunque, sembrerebbe poter essere subito molto lontano dalla Torino bianconera.