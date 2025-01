Calciomercato Juventus, no al Napoli: decisione già presa

Calciomercato Juventus, il no al Napoli è una decisione già presa, ma questo non mette al riparo dall’assalto: tre squadre pronte a fare un’offerta

Una decisione, secondo le informazioni che in esclusiva sono state riportate da calciomercato.it, la Juventus l’avrebbe già presa. Non adesso, ma nella passata estate, quando Manna aveva deciso di lasciare Giuntoli e il club bianconero per accordarsi con il Napoli di De Laurentiis.

Gli azzurri, primi in classifica, erano alla ricerca di innesti da fare e avevano pensato a Weah della Juventus. Manna ha fatto un tentativo per portarlo in azzurro, ma la scelta di Motta è stata chiara: voleva e vuole puntare sul figlio d’arte che contro il Milan appena entrato in campo al posto dell’infortunato Yildiz ha spaccato la partita. Non solo per il gol del due a zero che ha mandato in archivio il match, ma anche per quell’elettricità che ha sicuramente messo alle corde la formazione di Conceicao. L’assalto fallito la scorsa estate da parte del club di Serie A, comunque, non mette al riparo la Juventus da quelli che potrebbero essere dei nuovi tentativi nel corso di questa sessione di mercato. Sempre secondo il sito citato prima, ci sono almeno tre club che hanno chiesto informazioni per Timo.

Assalto a Weah: tre club sull’americano

Ci sarebbe tre squadre pronte a prendere Weah, due di Bundesliga e una della solita Premier League. Per quanto riguarda il massimo campionato tedesco ci sarebbero il Lipsia e l’Eintracht Francoforte, mentre andando al di là della Manica ci sarebbe l’Everton, che come sappiamo da un po’ di tempo è diventato di proprietà dei Friedkin che in Italia hanno la Roma.

Insomma, occhi su Weah da parte di importanti club ma il pensiero della Juventus non dovrebbe proprio cambiare rispetto a quello che è stato la scorsa estate. Motta si fida del giocatore che, come abbiamo potuto vedere nel corso di questa prima parte di stagione, quando è stato chiamato in causa ha risposto sempre alla grande. E contro il Milan ne ha dato un’ulteriore prova. Difficile possa uscire. Quasi impossibile, oseremmo dire.