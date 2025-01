Pagelle Club Brugge-Juventus 0-0: fantasma Koopmeiners (5), buon rientro di Conceicao (6)

Pagelle Club Brugge-Juventus 0-0: non va oltre il pari Thiago Motta in Belgio. Playoff di Champions sicuri. Ma la squadra non gira

DI GREGORIO 5,5

Inoperoso nel primo tempo. Nel secondo invece inizia con un errore ed è graziato da Juntgla che con tutta la porta aperta calcia fuori. La prima palla gol della partita.

SAVONA 6

Beccato dal pubblico dopo un contrasto, è quello che dietro soffre di più. Non legge un cambio campo che avrebbe potuto portare guai peggiori. Però in generale la pagnotta la porta a casa.

GATTI 6

Sempre solido. Cattivo. Come dovrebbe essere in poche parole un difensore centrale. Nemmeno una pallonata in testa lo abbatte. Sicuro.

KALULU 6

Si vede più in fase d’impostazione che nel lavoro che dovrebbe fare, cioè quello di difendere. Vuole dire che il Brugge davanti è poca cosa ed è così realmente.

CAMBIASO 5,5

Da quella parte la Juve attacca con maggiore continuità, ma lui si fa vedere poco. Nel secondo tempo si sposta spesso in mezzo, smistando qualche pallone. Ma è dietro che balla, e in una sua dormita i bianconeri rischiano.

LOCATELLI 6

Solito lavoro di gestione della sfera. Si abbassa molto per cercare di muovere il pallone e in qualche occasione cerca anche l’inserimento. La palla per Nico, nel secondo tempo, era perfetta, intercettata all’ultimo secondo. Ci prova dalla distanza, bravo Mignolet.

DOUGLAS LUIZ 6

La doppia giocata di spalla, con sombrero annesso avrebbe meritato maggior fortuna. La conclusione mancina però è sbilenca. Dà una mano in mezzo, senza strafare. Dal 75′ THURAM SV: Una sola sgroppata. E la giocata successiva non è come il passo. Sbaglia la scelta, avrebbe dovuto servire Vlahovic.

WEAH 5,5

Si vede poco. E non fa nemmeno chissà che cosa per entrare in partita. Dal 65′ CONCEICAO 6: subito in partita, al rientro dopo lo stop. Pennella per Koop che non sfrutta. Come al solito è elettrico.

KOOPMEINERS 5

Gioca quasi sulla linea di Douglas Luiz, quindi niente raccordo con Gonzalez, che infatti rimane solo. Nel secondo tempo sul pallone messo in mezzo da Conceicao potrebbe fare meglio, da due passi. Ma il colpo di testa non è il suo forte. Bocciato. Dal 75′ MCKENNIE SV

MBANGULA 6

Si muove a sinistra, ma di spunti zero. Poi s’accede, cambia passo, mette dentro ma Nico non ne approfitta. Si prende la sufficienza. Dal 65′ YILDIZ 6: Il problema fisico è alle spalle, ma lui s’accende a tratti.

NICO GONZALEZ 5,5

Dovrebbe fare la punta, ma lo sappiamo che non ha quelle caratteristiche. Si abbassa troppo. E poi l’occasione che ha la spreca malamente, da solo dentro l’area avrebbe potuto fare meglio. Dal 75′ VLAHOVIC SV

THIAGO MOTTA 5,5

Nonostante una Juve senza assenze pesanti e che nel secondo tempo manca in campo dei pezzi da novanta, non riesce a vincere. I playoff sono sicuri. All’ultimo turno la verità. Ma dopo la vittoria contro il Milan ci saremmo tutti aspettati di più.