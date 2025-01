Calciomercato Juve, è fatta per il nuovo difensore: novità nella formula

Dopo un lungo tira e molla, la Juventus è riuscita a trovare l’accordo con il club, suggellando definitivamente la trattativa. Le ultime

Non c’è tempo per leccarsi le ferite per la Juventus di Thiago Motta che, archiviato il brutto pareggio di Bruges, è con la testa rivolta al prossimo impegno di campionato del ‘Maradona’ contro il Napoli. Intanto, l’area mercato bianconera sta continuando a monitorare diverse piste con cui puntellare l’organico.

A tal proposito, emergono novità importanti in merito alla caccia per il nuovo difensore. Come evidenziato da Fabrizio Romano, infatti, la ‘Vecchia Signora’ ha trovato l’accordo con il Chelsea per il prestito fino a giugno di Renato Veiga. Il difensore portoghese arriva in bianconero in prestito oneroso per 5 milioni di euro senza diritto di riscatto e non disputerà il Mondiale per club con i bianconeri. Dopo aver memorizzato il dietrofront di Araujo e la mancata apertura di Tomori, pur non abbandonando la pista Kelly, la Juventus ha dunque chiuso per Renato Veiga, battendo la concorrenza di diversi club europei tra cui la Lazio. Proprio i biancocelesti, infatti, sembravano i candidati più autorevoli a mettere le mani sul gioiello portoghese per il quale, però, è stata alla fine la Juventus a battere la concorrenza, chiudendo l’affare.