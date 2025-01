Il difensore per la Juve arriva dalla Serie A, ma non è Tomori

Il club bianconero a caccia di un centrale di spessore che non sarà Tomori: fari puntati comunque in Serie A per la gioia di Thiago Motta

Il nome di Fikayo Tomori è stato nelle ultime settimane tra quelli più caldi per la retroguardia bianconera. La Juventus, questo è chiaro da tempo, ha bisogno di un centrale di esperienza e spessore internazionale. Inutile negarlo.

La brutta doppia tegola che ha portato lontano dal rettangolo verde prima Bremer e poi Cabal comincia a farsi sentire. Ed in prospettiva, guardando alla seconda parte della stagione che potrebbe riservare non poche soddisfazioni al popolo bianconero, l’urgenza è chiara. Ci sarà da attendere ancora qualche giorno per capire se alla fine il nazionale inglese lascerà il Milan per la maglia bianconera: al momento pare difficile, visto che Tomori piace tantissimo a Conceicao che sta facendo il diavolo a quattro per trattenerlo alle sue dipendenze.

Detto ciò non mancano di certo le idee a Cristiano Giuntoli, chiamato ad un tour de force in questo ultimi dieci giorni di mercato prima della chiusura ufficiale, fissata al prossimo 3 febbraio. E così la dirigenza juventina potrebbe comunque pescare in Serie A per accontentare Thiago Motta. Proprio così. Nelle scorse ore è arrivata una vera e propria rivelazione di mercato che parla di diversi nomi, tre in particolare, che potrebbero avvicinarsi rapidamente alla maglia bianconera. A maggior ragione se, come sembra al momento, la pista Tomori dovesse sfumare in via definitiva.

Juve, niente Tomori: sorpresa in Serie A

Il giornalista ed esperto di mercato Paolo Bargiggia, attraverso il suo profilo ufficiale su ‘X’, ha parlato di calciomercato in particolare di quello bianconero. Fari puntati, inevitabilmente, sulla difesa. E c’è una novità davvero suggestiva proprio in Serie A.

“Casting Juventus sui due difensori (uno potenziale titolare, uno alternativo) ad oggi. Kelly, preferito perché mancino e dal costo abbordabile (12 milioni) rispetto a Tomori e Danso. Mentre Hancko è ancora incedibile”. Bargiggia ha poi rimarcato quella che potrebbe essere la pista calda da qui alle prossime ore e che rischierebbe di regalare un gioiello italiano, giovane e di grande talento. Si parla di Diego Coppola, difensore centrale che in forza all’Hellas Verona sta mostrando grandi cose. 21 anni, Coppola è già a quota 19 apparizioni coi gialloblù, arrivando a segnare anche 1 rete e giocando ben 1576′ con l’Hellas Verona tra Serie A e Coppa Italia.

Un investimento, evidentemente, per il futuro ma già pronto a far bene in bianconero semmai ci fosse l’intenzione di parlarne con la dirigenza dell’Hellas Verona. Il giornalista ha poi concluso la sua indiscrezione parlando, tra gli altri, anche di Thomas Kristensen dell’Udinese e Saba Goglichidze dell’Empoli. Il 23enne danese è un gigante di 198 cm che aiuterebbe non poco anche nel gioco aereo: così come il 20enne georgiano, già a quota 18 presenze con la maglia dei toscani.