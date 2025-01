Calciomercato Juventus, salta il rinnovo: Giuntoli gode

Calciomercato Juventus, salta il rinnovo e Giuntoli gode. Il direttore dell’area tecnica bianconera sfrutta il momento e prende il difensore

Il mancato rinnovo fa felice Giuntoli. E no, in questo caso non parliamo di quello di Vlahovic, che rimane comunque ancora in alto mare, ma di un difensore che i bianconeri, a quanto pare, hanno messo nel mirino.

Ma andiamo con ordine: sfumato Araujo, e con Tomori che ha delle importanti richieste dall’Inghilterra, la Juventus non è riuscita ancora a trovare il centrale difensivo che dovrebbe andare a sostituire, anche a livello numerico, Gleison Bremer. Il brasiliano ha chiuso in anticipo la sua stagione, quindi Motta di un elemento in difesa ne ha proprio bisogno. Il solo Alberto Costa non basta. Ma le difficoltà che Giuntoli sta incontrato sono evidenti. Ieri, la Gazzetta dello Sport, ha rilanciato il nome di Skriniar, ancorato ancora al Psg senza nessuna possibilità di giocare. Mentre, Alfredo Pedullà, ha lanciato una notizia importante.

Calciomercato Juventus, spunta Mosquera

La Juventus avrebbe individuato in Cristhian Andrey Mosquera classe 2004 attualmente al Valencia, un possibile rinforzo per il proprio reparto arretrato. Il giocatore si sta affermando come uno dei migliori dell’intero campionato spagnolo: fisicità imponente, capacità di leggere in anticipo alcune situazioni di gioco, si adatta facilmente sia in un pacchetto arretrato a quattro che in uno a tre uomini. Insomma, un elemento di spessore.

Legato al Valencia fino al 2026, le trattative per il rinnovo si sono fermate. Ed è questo che potrebbe aprire a Giuntoli la possibilità di prenderlo in questa sessione di mercato senza nemmeno spendere una cifra esagerata. La sua valutazione, comunque, è abbastanza alta: gli spagnoli non hanno nessuna intenzione di scendere sotto i 25-30 milioni di euro. Cifra importante, anche se la questione contrattuale potrebbe anche far abbassare le richieste. La pista, in poche parole c’è, ma il tempo sta evidentemente stringendo e Giuntoli dovrebbe darsi una mossa. Siamo sicuri, comunque, che il difensore da qui alla fine delle operazioni arriverà, ma è evidente che sarebbe dovuto arrivare prima.