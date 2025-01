Dalla Juve al Manchester City, ma non è Cambiaso

Giocatori in uscita dalla Juve, nuovi rumours di mercato su una trattativa in essere con i campioni d’Inghilterra: di chi si tratta

Giornate sempre più frenetiche per la Juve, che si divide tra gli impegni di campo e le trattative di calciomercato, fondamentali per mettere le basi per la seconda parte della stagione e anche per un futuro più a lungo termine. Il club bianconero è fin dall’inizio della sessione uno dei più attivi in tema di trasferimenti ed è protagonista di diversi fronti aperti, provando finalmente ad accelerare in questa ultima fase della finestra invernale.

Come noto, per il club torinese è necessario realizzare diversi acquisti. Qualcosa è già stato fatto con l’arrivo di Alberto Costa e con Kolo Muani finalmente in definizione, ma serve anche dell’altro. Soprattutto in difesa, dove si va a caccia di un paio di innesti pesanti. L’ultima tendenza porta la Juventus verso la Premier League, con Renato Veiga e Kelly che sembrano essere i nomi più caldi del momento.

Non c’è solo questo, però, a legare i bianconeri all’Inghilterra. Nei giorni scorsi, si era parlato molto del possibile assalto del Manchester City nei confronti di Cambiaso. Pista che appariva pronta a decollare, con il sacrificio del giocatore orientato da una notevole offerta da parte dei campioni d’Inghilterra. La situazione, però, da questo punto di vista si è raffreddata improvvisamente e adesso pare che il laterale possa rimanere a Torino. C’è però un altro giocatore che potrebbe compiere il salto dalla Juve al City.

Juve, il Manchester City ci riprova per Douglas Luiz: i dettagli

Se ne era già parlato in precedenza, ora il tema ritorna di attualità. Il Manchester City mette nel mirino Douglas Luiz, andando a caccia di un rinforzo necessario per la propria linea mediana.

Il brasiliano piace molto e ci sarebbe il ritorno di fiamma secondo ‘The Athletic’. Per Douglas Luiz, il City punta al prestito senza obbligo di riscatto. Una soluzione che però non piace più di tanto alla Juventus, che vorrebbe invece, in caso di cessione, una operazione a titolo definitivo o quasi. Non è detto, però, che nemmeno questo basti, dato che come dichiarato da Giuntoli a margine della gara europea contro il Bruges la Juventus vorrebbe evitare delle cessioni importanti in questa fase. A meno che, e questo va sottolineato, le offerte non siano davvero irrinunciabili.