Todibo alla Juventus: colpo di scena, formula vincente

Todibo alla Juventus, colpo di scena sei mesi dopo. Il giocatore ritratta e ha detto già sì. Trovata la formula vincente. Cosa sta succedendo

Sei mesi fa aveva deciso di rifiutare il corteggiamento della Juventus. Sei mesi dopo ha capito di aver sbagliato la propria scelta. E al West Ham, Todibo, non si trova bene. Ma proprio per niente e, a quanto pare, ha chiesto la cessione.

E i bianconeri, alla ricerca di un alto difensore dopo il sicuro arrivo di Veiga, hanno iniziato a sentire odore di affare. Un affare che si potrebbe chiudere nello spazio di poco tempo. I contatti, secondo quanto riportato da Sky Sport, sarebbero già iniziati. Anche perché gli inglesi hanno pure aperto alla formula giusta, o almeno così sembra, vale a dire quella del prestito: il West Ham vorrebbe l’obbligo, Giuntoli invece per ora si è fermato al diritto. Sì, perché solamente in questo modo il giocatore potrebbe approdare a Torino alla corte di Thiago Motta. In ogni caso si tratta.

I tifosi contro Todibo

La notizia, esplosa questa sera, ha mandato immediatamente in tilt i social. Sì, perché i tifosi della Juventus si sono scatenati. E non sono così felici di questa operazione, c’è da dirlo, soprattutto dopo la decisione che vi abbiamo raccontato prima, della passata estate. Insomma, non tutti così felici.

Ma a parte questo, i bianconeri, hanno sicuramente bisogno di un altro difensore. Rimane viva anche la pista Kelly e non c’è nemmeno da dimenticare quella che porta a Tomori, soprattutto che il Milan ha deciso di puntare su Disasi, dando praticamente il via libera ad una possibile uscita del francese. Vedremo come andrà a finire tutto questo, ma il colpo di scena c’è stato, bello clamoroso, e tutto questo potrebbe portare ad un innesto solamente “ritardato” di sei mesi. E voi, che cosa ne pensate.