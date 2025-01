Giocatori regalati, buttati 250 milioni: sprofondo rosso

Giocatori svenduti e 250 milioni di investimenti che non stanno pagando i dividendi: per la Juventus è sprofondo rosso

Con l’ennesimo pareggio stagionale la Juventus fa un passo decisivo verso la qualificazione ai sedicesimi di finale di Champions League. Dunque, per i bianconeri un buon pari, a reti inviolate in casa del Club Brugge, anche se il match passa alla storia per un dato statistico non propriamente esaltante.

La partita allo “Jan Breydel Stadium” è terminata con una sola conclusione in porta, con i due estremi difensori di fatto inoperosi per tutti i 90 minuti più recupero: non accadeva dal 23 ottobre del 2012 (Lille-Bayern Monaco 0-1, con rete realizzata dagli undici metri da Muller).

Insomma, se il risultato dello scontro contro i belgi non è disprezzabile, sulla qualità del gioco espresso dai bianconeri è meglio stendere un velo pietoso. Solo il giovane Mbangula ha rischiarato la notte di Bruges con qualche lampo, per il resto buio pesto, a cominciare dagli strombazzati Teun Koopmeiners e Douglas Luiz.

Insomma, un’altra prestazione collettiva opaca che suona come l’ennesima bocciatura per la campagna acquisti estiva della ‘Vecchia Signora, con giocatori letteralmente regalati e un investimento da 250 milioni di euro che finora non sta pagando i dividendi.

Carugo Campi: “Solo Kalulu e Conceicao rappresentano un chiaro upgrade”

Il noto tifoso juventino Graziano Carugo Campi non ha peli sulla lingua, soprattutto quando si tratta di fare le pulci alla sua amata Juventus. Lo ha dimostrato con il suo ultimo post pubblicato sul suo account ‘X’ in cui non fa sconti alla ‘Vecchia Signora’ in merito alle scelte di mercato di Cristiano Giuntoli e dei suoi più stretti collaboratori.

“Fin qui solo Kalulu su Huijsen e Conceicao su Kostic rappresentano un chiaro upgrade rispetto alla squadra della scorsa stagione. Molto poco per un club che ha regalato mezza rosa (più altri come Soulè e Barrenechea) e speso 250 milioni (riscatti inclusi)“, il post al vetriolo di Carugo Campi.

D’altra parte, per un tifoso bianconero è difficile, se non impossibile, tenere la lingua a freno dinanzi allo spettacolo (si fa per dire) che ormai gli uomini di Thiago Motta, tranne qualche rara eccezione, abitualmente offrono. Perfino contro i non irresistibili belgi si è vista una squadra senza idee e incapace di creare occasioni da rete a parte il tap-in a porta sguarnita maldestramente fallito da Nico Gonzalez su perfetto assist di Mbangula.

Dunque, un quadro bianconero da sprofondo rosso, con la truppa di Thiago Motta che è chiamata a invertire il trend il prima possibile per non vanificare i massicci investimenti estivi del club bianconero che di certo in questo momento storico non naviga nell’oro.