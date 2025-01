Titolarissimo KO, UFFICIALE: salta Napoli-Juventus

Salta Napoli-Juventus, ufficiale: nel corso dell’ultima seduta di allenamento ha riportato un problema muscolare. Ecco chi non ci sarà

Domani pomeriggio alle 18 la Juventus di Thiago Motta sarà impegnata a Napoli contro la formazione capolista di Antonio Conte. Un match difficilissimo, tra le due squadre ci sono 13 punti di differenza in classifica e soprattutto nel corso della settimana l’ex allenatore e capitano dei bianconeri ha potuto preparare al meglio la sfida, senza impegni europei.

Si potrebbe vedere, in casa bianconera, anche Kolo Muani dal primo minuto. L’attaccante, ufficializzato in settimana, potrebbe immediatamente essere buttato nella mischia da Motta che, in conferenza stampa, non lo ha proprio escluso. Sarebbe una bocciatura clamorosa per Dusan Vlahovic, ovviamente, rientrato dopo lo stop muscolare e che scalpita per una maglia dal primo minuto. Ma nel corso di questi mesi abbiamo capito che il feeling tra il serbo e il tecnico non è mai sbocciato. Quindi, oltre la bocciatura che rimarrebbe clamorosa, non ci stupiremmo possa essere davvero così.

Salta Napoli-Juventus, infortunio per Olivera

Intanto, Conte, dovrà fare a meno di un titolarissimo. Con una nota apparsa sul proprio sito, il Napoli ha infatti comunicato lo stop del terzino sinistro Mathias Olivera: “Nel corso dell’allenamento di ieri Mathías Olivera ha accusato un risentimento muscolare. Oggi il calciatore azzurro si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba sinistra. Olivera ha già cominciato l’iter riabilitativo”.

Si tratta del secondo infortunio stagionale per l’uruguaiano che due settimane fa aveva saltato la sfida di campionato contro il Verona per un problema al polpaccio. Domani salterà quindi anche il match contro la Juventus ed è sicuramente un problema per Conte che, nel corso di questa sessione invernale di mercato, come sappiamo ha già perso Kvara andato al Psg e al suo posto ancora non è arrivato nessuno. Speriamo che Motta riesca a intercettare quelli che sono i problemi azzurri per impostare una Juventus pronta a tutto e capace di segnare, cosa che non è successa contro il Club Brugge in Champions League.