Vlahovic subito al Milan: le condizioni di Ibrahimovic

Vlahovic subito al Milan: il futuro dell’attaccante serbo è sempre più incerto. Dopo le parole di Motta contro il Brugge ecco lo scenario

Dopo la gara contro il Brugge, Thiago Motta, ha espressamente messo fuori un malumore nei confronti dei propri attaccanti. “Da loro mi aspetto di più” ha detto il tecnico della Juventus. E tutti hanno pensato ovviamente a Vlahovic.

A fare un quadro di quello che potrebbe succedere nel corso delle prossime ore ci ha pensato calciomercato.it, nella solita trasmissione Ti Amo Calciomercato in onda su Youtube. E a parlare è stata la direttrice del sito, Eleonora Trotta. “L’agente è stato in Italia la scorsa settimana per capire cosa può succedere. A me dicono che la Juve di fatto dalla cessione di Vlahovic incasserà pochissimo”. “Io credo che la Juve possa rischiare un nuovo caso Chiesa: venduto ad una cifra più bassa rispetto a quella che era al bilancio. Parliamo di poco, ma il rischio c’è”. “Alla Juve non è benvoluto, non c’è stima, non c’è feeling. Quando è arrivato si parlava quasi di un nuovo Ronaldo”.

Vlahovic subito al Milan: ecco lo scenario

E poi la rivelazione, sulla possibile destinazione di Vlahovic già nell’immediato: “Il Manchester vive una situazione particolare. Loro stanno portando avanti un mercato particolare”, quindi difficile possa andare da quelle parti. “Viste le difficoltà del Milan di trovare oggi un vero 9, oggi credo che se tu vai dal Milan e dici tu vuoi Vlahovic, da febbraio a giugno in prestito, dividiamo l’ingaggio, credo che il Milan prenderebbe seriamente in considerazione le ipotesi”.

Insomma, le condizioni potrebbero essere queste. Ma pare comunque difficile questo possa avvenire davvero nel corso di queste ultime ore di mercato. Di solito queste trattative vanno per le lunghe, hanno bisogno di tempo di essere impostate anche se si tratta di modalità temporanea, senza nulla di definitivo. Ma chissà, abbiamo visto molte volte che nel calciomercato davvero può succedere di tutto.