“Contatti col nuovo allenatore”: Giuntoli lavora al dopo Thiago Motta

Scossone in casa bianconera, la rivelazione clamorosa riguarda il sostituto di Thiago Motta: viene a galla il piano di Cristiano Giuntoli

Il quinto posto in Serie A a ben 13 punti dal Napoli capolista è davvero un risultato deludente. Lo sa Thiago Motta, lo sa la dirigenza e lo sanno benissimo anche i calciatori della Juventus. Ecco perché già si pensa al futuro ed ai possibili drastici cambiamenti in vista di giugno.

Le aspettative erano elevatissime al suo arrivo a Torino ma adesso Thiago Motta è finito sotto processo. O quasi. A Bologna è stato capace di portare i felsinei verso una storica qualificazione in Champions League. Da lì il grande salto sulla panchina bianconera, l’occasione per attestarsi tra i migliori tecnici in circolazione. Al momento, però, i risultati parlano diversamente. E così non è da escludere un nuovo avvicendamento in panchina.

Il futuro di Thiago Motta potrebbe essere presto lontano dalla Juventus. Uno scenario che, fino a qualche mese fa, pareva impossibile da tenere in considerazione. I risultati, però, non possono soddisfare le aspettative. E adesso Cristiano Giuntoli si sarebbe già mosso per l’erede: uno scenario pazzesco che porterebbe all’ennesima rivoluzione in casa bianconera.

bye bye Thiago Motta: sostituto da urlo

Fabio Bergomi, come riportato da ‘Controcalciotv’, ha svelato quello che a questo punto potrebbe essere il nuovo allenatore della Juventus. Tutto, chiaramente, dipenderà dai risultati. Ma per Thiago Motta saranno settimane decisamente delicate.

Secondo quanto viene riferito il nome scelto da Giuntoli sarebbe quello di Roberto De Zerbi che dallo scorso luglio è alla guida del Marsiglia. Il 45enne di Brescia sta facendo benissimo in Ligue 1, è dietro soltanto al PSG, ed il suo lavoro viene visto con enorme interesse. Da Giuntoli e non solo. A questo punto sembra che il direttore dell’area tecnica abbia già avviato i primi contatti esplorativi per capire effettivamente la fattibilità dell’operazione.

Il tutto se dovesse concretizzarsi, dopo una sola stagione, l’esonero di Thiago Motta. De Zerbi rappresenterebbe una scelta assai diversa rispetto a quella fatta in estate, visto che è un allenatore che punta al bel calcio e al possesso palla. L’idea sarebbe quella di valorizzare gli acquisti fatti pochi mesi fa e che con Thiago Motta non riescono a rendere secondo quanto atteso. Da Thiago Motta a De Zerbi: in casa Juve qualcosa sta nascendo per il prossimo futuro.