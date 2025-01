L’affare si chiude sul gong: la Juve lo cede alla rivale

La Juventus pronta a cedere il giocatore alla rivale: l’affare si farà negli istanti finali della sessione invernale di mercato

Ultimi giorni di mercato intensi in casa Juventus dove sono stati annunciati gli arrivi di Kolo Muani in attacco e di Renato Veiga e Alberto Costa in difesa.

I bianconeri sono gli assoluti protagonisti di queste ultime ore della sessione invernale e non hanno alcuna intenzione di fermarsi. Sempre per la difesa, Giuntoli sta lavorando per portare a Torino Lloyd Kelly dal Newcastle, ma nel suo mirino restano anche Ben Chilwell, che potrebbe arrivare qualora Cambiaso andasse al Manchester City e Todibo che, pentitosi di aver scelto il West Ham, starebbe ora spingendo per un trasferimento in bianconero.

Tanti nomi, dunque, ruotano attorno alla Juventus che non esclude comunque qualche altra cessione al di là della trattativa Cambiaso-City. Nelle ultime settimane si è parlato molto, ad esempio, del futuro di Nicolò Fagioli che si è fatto sempre più incerto a causa dello scarso minutaggio concessogli da Thiago Motta. Il centrocampista è considerato ora sacrificabile dai bianconeri che starebbero pensando di cederlo proprio nelle ultimissime ore di questa sessione di mercato.

Juventus, Fagioli addio: il centrocampista verso la Lazio

Nicolò Fagioli non rientra più nei piani della Juventus che sta lavorando per trovargli quanto prima una nuova sistemazione. Nonostante le parole di stima, Thiago Motta non sembra così propenso a voler puntare sul centrocampista che potrebbe salutare Torino in questi ultimi giorni di mercato e sulle sue tracce si sarebbe messa la Lazio.

Il club biancoceleste è alla ricerca di un giocatore che possa apportare qualcosa in più in mezzo al campo ed ha individuato in Fagioli l’identikit perfetto. Già ad inizio mese il giocatore era stato proposto dal suo entourage in quel di Formello, ma la Lazio non ha potuto affondare il colpo in quanto serviva prima una cessione considerato che la situazione a centrocampo era parecchio intasata.

Adesso, complici anche alcuni infortuni, le cose sono cambiate e la Lazio sembra intenzionata a rafforzare il proprio centrocampo. Non a caso i biancocelesti sono ormai ad un passo da Cesare Casadei dal Chelsea ed il suo arrivo non esclude quello di Fagioli che potrebbe trasferirsi nelle capitale proprio sul gong finale di questa sessione di mercato.

Da capire se la Juventus vorrà disfarsi di Fagioli a titolo definitivo o se le due società si accorderanno sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Non è da escludere anche un prestito secco con ogni discorso sul futuro del giocatore rimandato poi all’estate.