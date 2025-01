Addio Thiago Motta: la Juventus ha scelto il nuovo allenatore

Addio Thiago Motta: contatti avviati tra la Juventus e il nuovo allenatore. Bomba clamorosa che arriva dalla Francia. Ecco chi ha contattato Giuntoli

Bomba clamorosa che arriva da L’Equipe, in Francia. E questo mette davvero in discussione il futuro di Thiago Motta. La Juventus avrebbe iniziato i colloqui con un nuovo allenatore. Non nell’immediato, parliamoci chiaro, ma adesso il pensiero è rivolto alla prossima stagione. Ma se le cose dovessero precipitare allora sì che potrebbe cambiare tutto.

Il più importante quotidiano sportivo francese mette nero su bianco un contatto tra la dirigenza bianconera e un tecnico che, da poco tempo, è senza squadra. “Il futuro di Thiago Motta è già in pericolo alla Juventus? È presto per saperlo, ma i vertici torinesi sembrano prepararsi al futuro” scrivono da quelle parti. Dando poi una notizia clamorosa.

Addio Thiago Motta: la Juventus ha contattato Xavi

“Gli italiani hanno preso contatto nelle scorse ore con Xavi, l’ex allenatore del Barcellona, per avviare discussioni informali”. Boom. Sarebbe Xavi, ex Barcellona, il prescelto da Giuntoli per cercare l’erede di Motta. Una notizia davvero clamorosa.