Esonerato Thiago Motta: trovato il sostituto

Esonerato Thiago Motta, hanno già capito chi si potrebbe sedere sulla panchina della Juventus in questa seconda parte di stagione

La prima sconfitta in campionato è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. I sedici punti di distacco dal Napoli, alla fine del mese di gennaio, e con una rosa decisamente molto più importante di quella azzurra, hanno fatto cedere anche i più integralisti: Thiago Motta, per moltissimi tifosi della Juventus, merita l’esonero.

Beh, c’è da dire che molti altri, invece, continuerebbero con l’ex tecnico del Bologna, ma la stragrande maggioranza vorrebbe un avvicendamento per salvare la seconda parte di stagione. Anche perché il rischio di rimanere fuori dalla prossima Champions League, vista la classifica, c’è ed è anche bello evidente. Sui social, sotto questo aspetto, nella notte di sabato è successo di tutto. E c’è anche chi ha “indirizzato” con dei consigli dalla società.

Esonerato Motta: tra Tudor e Carrera

Qualcuno, sui social, ha chiesto chi potrebbe essere, semmai, in questo momento, il possibile sostituto di Motta visto che, di allenatori bravi in circolazione ce ne sono pochi. Le risposte arrivate sono state diverse, e alcuni preferirebbe un tecnico meno “importante” ma con un Dna bianconero. E i nomi che sono usciti sono clamorosi.

C’è chi chiede Igor Tudor, ad esempio, capendo quali l’impossibilità di arrivare a Zidane, uno che l’ambiente di Torino lo conosce bene. E se il croato è un tecnico che comunque ha una certa esperienza in Serie A, avendo allenato lo scorso anno, nella seconda parte di stagione, la Lazio, c’è chi chiede anche Massimo Carrera, un altro che da giocatore e non solo ha legato per molti anni la sua carriera ai colori dei piemontesi. Tutti meglio di Motta, insomma, per questa seconda parte di stagione che rischia di essere, per la Juventus, clamorosamente negativa. Sì, perché se ormai lo scudetto è andato, e non ci sono minime possibilità per rientrare in corsa, non riuscire a qualificarsi per la Champions League del prossimo anno potrebbe essere davvero deleterio, sia sotto l’aspetto economico, sia sotto l’aspetto sportivo. Un vero e proprio dramma.