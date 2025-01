Thiago Motta lo vuole a tutti i costi: la Juve lo soffia all’Inter

Il sogno bianconero per la prossima estate può essere un incubo per i tifosi dell’Inter: ecco lo scippo per il gioiello in attacco

La sconfitta in rimonta al ‘Diego Maradona’ non può non bruciare. La Juventus ci ha provato ed è andata vicina a battere gli azzurri, sempre più lanciati verso lo Scudetto nonostante manchino ancora diversi mesi alla fine della stagione.

Una Juve apparsa in piena ripresa: una squadra viva e vogliosa, capace di fare male davanti con il neo arrivato Kolo Muani. Una scelta evidentemente azzeccatissima quella del nazionale francese che ha lasciato il PSG per giocare con maggiore continuità in bianconero. Ad ogni modo, da Torino, sono sempre più proiettati al futuro, alle scelte che andranno fatte per rendere la rosa di Thiago Motta sempre più forte e competitiva.

Oltre ad Alberto Costa, arrivato dal Vitoria Guimaraes, Cristiano Giuntoli non smette di pensare alla firma di un nuovo centrale difensivo. D’altronde le assenze di Cabal e soprattutto Bremer pesano e non poco. Ecco perchè da Renato Veiga a Todibo fino a Kelly, i nomi per la retroguardia di certo non mancano.

Ma l’attenzione della dirigenza bianconera è anche rivolta al futuro, all’estate, ad un nome che farebbe impazzire di gioia i tifosi della Juventus e sul quale l’Inter è vigile già da diverso tempo. Così, però, può finire per preferire i bianconeri ai nerazzurri.

Colpo in Serie A: niente Inter, va alla Juve

È arrivato al Como, dal Real Madrid, per appena 6 milioni di euro. Adesso Nico Paz a forza di grandi giocate ed un talento in continua crescita, si sta riservando un posto nel grande calcio. Magari già da giugno, magari ancora in Serie A.

L’Inter segue con interesse il talento argentino, classe 2004, già da qualche mese. Uno scenario, quello che vorrebbe dipingere Beppe Marotta, che rischia di essere rovinato dalla sua ex società. Anche la Juventus ha infatti messo gli occhi sul trequartista che sta già dimostrando di fare la differenza nel calcio italiano. A segno contro l’Atalanta, Paz ha firmato già 5 reti e 4 assist in 20 presenze con la squadra di Fabregas: numeri destinati a crescere da qui ai prossimi anni.

L’inserimento di Giuntoli nella corsa al cartellino di Paz può irrimediabilmente compromettere i piani di Marotta che in vista dell’estate 2025 stava pianificando l’assalto definitivo al gioiello sudamericano. 20 anni, un mancino da fare invidia e tutto il futuro davanti a sé. Valutazione? Almeno 20 milioni di euro. E magari con addosso proprio la maglia bianconera, con buona pace dei tifosi dell’Inter.