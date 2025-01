Addio improvviso Juventus: resta in Serie A

Addio improvviso Juventus, il giocatore bianconero resta in Serie A. Ecco come Giuntoli potrebbe finanziare gli ultimi colpi di mercato

Alla fine rimane in uscita. E quando manca poco alla chiusura del calciomercato invernale, visto che è andato proprio dietro nelle gerarchie, è costretto a guardarsi intorno. Un addio “improvviso” alla Juventus. Anche perché, visto che di cose in queste settimane, le prime di trattative, non è che ne siano successe parecchie attorno al suo conto, sembrava potesse rimanere almeno fino al termine di questa stagione.

Ma finché “c’è vita c’è speranza”. In poche parole, le possibilità di un addio ci sono eccome in questo momento. E parliamo di Nicolò Fagioli, il centrocampista bianconero classe 2001 che Thiago Motta ha deciso di utilizzare molto poco nel corso di questa stagione. Evidente che, col rientro di tutti in mezzo al campo, per lui lo spazio sarà ancora minore. Come sappiamo, nelle scorse settimane, ma non con tantissima convinzione, ci ha provato il Marsiglia allenato da Roberto De Zerbi. Ma non solo, secondo le informazioni che sono state riportate da TuttoSport, Fagioli ha anche una contendente in Serie A.

Calciomercato Juventus, Fagioli interessa al Parma

Non sta passando un buon momento il Parma di Fabio Pecchia che, per cercare di risollevarsi da una difficile situazione di classifica starebbe appunto pensando al centrocampista della Juventus. I ducali vorrebbero chiudere un’operazione in prestito secco senza nessun diritto di riscatto e nemmeno, ovviamente, l’obbligo. E questo frena un po’ le speranze della Juventus.

Di certo c’è anche che rimane abbastanza vivo l’interesse del Marsiglia – che viene da una pareggio e una sconfitta nelle ultime due giornate di Ligue 1 – e che non molla del tutto la presa sul giocatore della Juventus. Che potrebbe davvero salutare in questa sessione di mercato. E magari farà la differenza, in tutto questo, anche quella che sarà la sua volontà. Se andare a provare un’esperienza all’estero, in una squadra comunque blasonata che si gioca un posto nella prossima Champions League, oppure rimanere in A per cercare di aiutare il Parma per la salvezza. Vedremo.