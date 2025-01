Il nuovo acquisto è già stato bocciato: stroncato dopo poche ore

Il nuovo acquisto della Juventus è già stato bocciato: il verdetto che lo stronca arriva dopo poche ore dal suo arrivo

Prima sconfitta in campionato per la Juventus che sabato, per l’ennesima volta in questa stagione, non è riuscita a mantenere il vantaggio conquistato e si è fatta rimontare 2-1 dal Napoli.

Dopo un buon primo tempo, i bianconeri si sono sciolti come neve al sole sotto i colpi della squadra azzurra che ha dominato in lungo ed in largo senza dargli la minima possibilità di poter replicare. Una sconfitta bruciante che ha portato a tantissime critiche nei confronti di Thiago Motta e dei giocatori da parte di una bella fetta della tifoseria bianconera che non riesce a spiegarsi un rendimento tanto altalenante da parte della squadra.

Al di là della sconfitta, però, Motta ha avuto sicuramente indicazioni positive, quantomeno nel primo tempo, da parte del neo acquisto Kolo Muani che si è subito presentato con un gol di pregevole fattura. L’attaccante, in prestito dal PSG, si è calato subito nel mondo Juventus ed i tifosi si augurano che anche i prossimi acquisti lo facciano, aiutando a risollevare le sorti di una squadra che pare ancora un cantiere aperto.

Tuttavia, non tutti gli ultimi acquisti bianconeri paiono aver convinto gli addetti ai lavori, tant’è che uno di loro è stato bocciato senza neppure avere il tempo di scendere in campo. Stiamo parlando di Renato Veiga che è stato stroncato senza troppi giri di parole da Michele Fratini, noto talent scout toscano.

Juventus, Veiga subito bocciato: Fratini stronca il portoghese

Nella serata di domenica, Renato Veiga è sbarcato a Torino per diventare un nuovo giocatore della Juventus, ma il suo acquisto ha lasciato più di qualche perplessità tra i tifosi bianconeri e non solo. Anche alcuni addetti ai lavori hanno criticato la scelta della Juventus di puntare su questo giocatore e tra quelli più scettici c’è Michele Fratini, noto talent scout toscano che potrebbe finire al PSG il prossimo anno, che intervenuto a “Ti Amo Calciomercato” sul canale YouTube di Calciomercato.it lo ha subito stroncato.

Fratini non ha usato troppi giri di parole ed ha bocciato la decisione della Juventus di acquistare Renato Veiga, sostenendo come il Portogallo non sia certo famoso per i difensori: ” Con tutto il rispetto per Renato Veiga, io non lo avrei preso. La Juventus un anno fa acquistò Djalò, che poi non ha trovato spazio. Sembra che la qualità sia solo lì, ma non mi pare che il Portogallo sia famoso per i difensori” ha dichiarato, fortemente scettico sulle qualità del giocatore.

Parole che non hanno fatto certo piacere ai tifosi della Juventus, già scettici di loro riguardo l’acquisto del giocatore, considerato anche che arriva solo in prestito secco. Starà dunque a Renato Veiga, tramite le prestazioni sul campo, dover trasformare questo scetticismo in applausi, ma le cose non si preannunciano per niente facili per lui.