Cessione Vlahovic ed esonero Thiago Motta: game over, è tutto finito

Cessione Vlahovic e esonero Thiago Motta, adesso, è tutto chiarito. Tutti i dettagli di quello che succederà in casa Juventus.

Francesco Maria Oppini, noto opinionista e tifoso bianconero, ha lanciato due indiscrezioni importanti attraverso il suo profilo X (@Fraoppini82). In un post pubblicato di recente, Oppini ha rivelato che la Juventus sarebbe pronta a considerare un trasferimento immediato di Dusan Vlahovic nel caso in cui arrivasse un’offerta compresa tra i 30 e i 40 milioni di euro. Allo stesso tempo, ha smentito le voci su un presunto contatto tra il club torinese e Xavi.

L’idea di cedere Vlahovic, arrivato alla Juventus per una cifra considerevole dalla Fiorentina, sembra indicare un cambio di strategia da parte della società. Il centravanti serbo, nonostante il talento indiscutibile, ha faticato a trovare continuità a causa di problemi fisici e di adattamento al sistema di gioco.

Juve, Oppini sicuro: “Vlahovic è giù sul mercato, nessun contatto con Xaxi”

Se confermata, l’apertura alla cessione rappresenterebbe un segnale chiaro: la Juventus è pronta a sacrificare uno dei suoi giocatori più rappresentativi per far fronte alle esigenze economiche e finanziare nuove operazioni di mercato. L’obiettivo potrebbe essere reinvestire su profili più funzionali al progetto tecnico di Thiago Motta o su giovani promesse capaci di garantire un futuro a lungo termine.

Sempre secondo Oppini, le voci che vedrebbero Xavi Hernández, ex tecnico del Barcellona, come possibile successore di Motta sulla panchina bianconera non avrebbero fondamento. Il club non avrebbe avviato alcun contatto con il tecnico spagnolo, smentendo quindi le indiscrezioni circolate in alcuni ambienti.

La Juventus sembra quindi intenzionata a proseguire il percorso con Thiago Motta, il cui lavoro è ancora al centro del progetto tecnico. Il focus del club appare essere sul rafforzamento della rosa, piuttosto che su un ulteriore cambio in panchina. L’eventuale cessione di Vlahovic potrebbe aprire scenari interessanti nel mercato di gennaio, con la Juventus che potrebbe puntare a un attaccante dalle caratteristiche diverse o a un profilo giovane e promettente. Tuttavia, resta da vedere se arriveranno offerte concrete per il centravanti serbo, il cui valore di mercato rimane elevato nonostante un periodo non brillantissimo.