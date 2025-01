Dal Manchester United alla Juventus: Giuntoli fallisce l’assalto e di conseguenza adesso è difficile che possa scattare l’effetto domino. Cosa sta succedendo

Arrivati a questo punto è oggettivamente difficile che possa scattare l’effetto domino. Certo, quando c’è il calciomercato di mezzo mai dire mai, ma se la Juventus dovesse cedere davvero il giocatore, qualora arrivasse un’offerta importante, si potrebbe trovare impreparata e, praticamente, al punto di partenza.

Facciamo chiarezza: come sappiamo, il Manchester City, ha messo nel mirino Andrea Cambiaso. L’esterno difensivo, assai duttile, e tecnicamente con delle qualità importanti, piace a Guardiola che, anche in vista di una possibile sospensione del mercato viste le regole del Fair Play Finanziario che sarebbero state aggirate e che quindi sono sotto osservazione, vorrebbe adesso, guardando al futuro. Una situazione che un po’ ovviamente preoccupa la Juventus e, per tale motivo, così come vi abbiamo riportato nei giorni scorsi, Giuntoli aveva deciso di mettere nel mirino Dorgu del Lecce. Niente da fare, però.

Niente Juventus: Dorgu allo United

Niente da fare, ovviamente, il Manchester United ha chiuso l’affare con i salentini per una cifra incredibile che, alla fine, ha fatto cadere il muro eretto da Pantaleo Corvino. Così come riportato, i Red Devils prendono il giocatore per 30 milioni di euro ai quali vanno aggiunti la bellezza di 7,5 milioni di bonus. Un affare da quasi 40 milioni, quindi, e in questo modo il Lecce non poteva di certo dire di no.

Niente Juventus, quindi, per Dorgu. Con Cambiaso che, forse, potrebbe anche rimanere anche se come detto prima non è che siamo sicuri di tutto questo. La situazione è sicuramente da tenere sotto osservazione nel corso delle ultime ore di mercato. Anche se i bianconeri come detto si potrebbero ritrovare senza sostituto, a meno che Giuntoli non abbia già messo qualche altro giocatore nel mirino. Vedremo come andrà a finire.