Nuovo allenatore al posto di Thiago Motta: blitz allo stadio con tutto lo staff. Il futuro del tecnico della Juventus è davvero in bilico

Quella che stiamo vivendo è sicuramente una settimana particolare. Non tanto per noi, che raccontiamo quanto accade, ma soprattutto per Thiago Motta, che sta passando dei giorni difficili dopo la prima sconfitta in campionato contro il Napoli.

Un paio di giorni fa, come vi abbiamo riportato, è uscita fuori la notizia de L’Equipe – uno dei più autorevoli quotidiani europei – di un primo contatto tra Giuntoli e Xavi, ex allenatore del Barcellona, sondato per capire, nel caso, la fattibilità di un passaggio alla Juventus il prossimo anno. Da parte della società bianconera la notizia, almeno ufficialmente, non è stata mai smentita. Quindi diciamo che un po’ di pressione Motta in questo momento l’avverte. In tutto questo, ci possiamo anche aggiungere, un’altra notizia, data in queste ore dal Corriere dello Sport.

Nuovo allenatore al posto di Motta: Tudor ha visto la Juve allo stadio

Igor Tudor, ex Lazio, accostato negli anni scorsi con molta insistenza alla Juventus, sabato sera era al Maradona, insieme a tutto lo staff tecnico, a vedere la partita. Non si parla di contatti, ovviamente, ma vedendo il leit-motiv della stagione bianconera, è evidente che qualcosa si potrebbe muovere nello spazio di pochissime settimane. Una grossa fetta di stagione, e di futuro, Motta se la gioca questa sera in casa contro il Benfica. Una sconfitta potrebbe essere davvero rischiosa.

Che un allenatore vada a vedere le partite di Serie A è cosa normale. Certo, in questo periodo ogni cosa potrebbe essere vista come un indizio. L’ultimo esempio? Ivan Juric era al Tardini di Parma per vedere la prossima avversaria della Roma e poi è stato chiamato appunto a guidare, per poco tempo, la formazione capitolina. Quindi è un qualcosa da tenere ovviamente sotto stretta osservazione. E chissà, magari quel cambiamento in panchina (che molti tifosi vorrebbero) potrebbe arrivare prima del previsto.