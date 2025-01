Ok all’addio a zero, saluta la Juve: colpo last minute

Si avvicina una cessione per la Juventus. La trattativa ha subito un’accelerata improvvisa nelle scorse ore

Ultimi giorni di mercato con la Juventus ancora protagonista. Il lavoro di Giuntoli non è ancora terminato sia in entrata che in uscita, soprattutto su quest’ultimo versante dove sono attese almeno due cessioni.

Dopo Alberto Costa, Renato Veiga e Kolo Muani, la Juventus potrebbe rinforzarsi con un nuovo acquisto in difesa per sostituire Danilo. I bianconeri sono tornati su Jean Clair Todibo, obiettivo inseguito già la scorsa estate prima dell’arrivo di Kalulu in prestito dal Milan. Prestito che è la formula che vorrebbe la Juve per prendere il difensore del West Ham in una situazione comunque intricata in quanto Todibo è ancora di proprietà del Nizza che l’ha ceduto ai londinesi in prestito con obbligo di riscatto.

Difficile che il West Ham possa acquistarlo a titolo definitivo già in questa sessione di mercato, motivo per cui la Juve continua a seguire anche Kelly del Newcastle e altri profili low cost come Goglichidze dell’Empoli o Pongracic della Fiorentina, quest’ultimo difficile da prendere se Comuzzo dovesse andare al Napoli.

Juventus, si avvicina una cessione: giocherà con Neymar

Per quanto riguarda le cessioni, dopo quella di Danilo, un altro addio potrebbe concretizzarsi presto. Alla stregua del connazionale anche Arthur è vicino al ritorno in patria. C’è il Santos sulle sue tracce. I contatti continui con la Juve nelle ultime ore hanno prodotto un avvicinamento tra le parti, vicine all’accordo per un prestito. Resta da risolvere il nodo ingaggio con il Santos che dovrebbe pagare la parte residua dello stipendio del centrocampista brasiliano fino a fine stagione.

Una situazione davvero paradossale quella di Arthur che non disputa una partita ufficiale dallo scorso 2 giugno. Rientrato dal prestito alla Fiorentina, il brasiliano è stato subito escluso dalle scelte di Thiago Motta. Finito fuori rosa, Arthur non è stato ceduto la scorsa estate e, negli ultimi mesi, non si è allenato nemmeno con il resto della squadra, continuando a percepire uno stipendio elevatissimo (5 milioni annui con contratto fino al 2026).

Al Santos che ha appena annunciato il ritorno di Neymar dall’Al Hilal, Arthur avrebbe l’opportunità di rilanciarsi in vista di un definitivo addio alla Juventus prima dell’ultimo anno di contratto. A 28 anni e dopo una stagione da 33 presenze e 2 gol con la Fiorentina, la carriera di Arthur è ancora nel vivo e, finalmente, per il centrocampista potrebbe essere giunto il momento di interrompere il riposo forzato.

Cessione molto probabile anche per Nicolò Fagioli. L’ultima squadra ad avvicinarsi al centrocampista bianconera è la Fiorentina. Stando a Sky Sport, c’è ancora distanza sulla formula dell’eventuale trasferimento del calciatore in viola. La Fiorentina vuole il prestito con diritto, la Juve, invece, punta all’obbligo. Su Fagioli c’è anche il Lipsia che punto sul mediano bianconero per rimpiazzare Elmas ormai prossimo al passaggio al Torino.