Thiago Motta ha rotto con tre calciatori: “Incomprensibile”

Cresce il malumore nello spogliatoio della Juventus: Thiago Motta ha rotto con ben tre giocatori, l’annuncio gela i tifosi

La prima sconfitta in campionato subita sul campo del Napoli, soprattutto per il modo in cui è arrivata, ha riaperto tanti interrogativi in casa Juventus e molti tifosi sono rimasti delusi per l’atteggiamento con il quale sono scesi i bianconeri in campo nella ripresa.

Il primo tempo, chiuso anche in vantaggio grazie al primo gol di Kolo Muani, aveva acceso le speranze dei tifosi, ma queste sono state subito sotterrate con una ripresa da brivido. La Juventus non è riuscita a respingere l’onda azzurra, facendosi travolgere senza opporre resistenza e subito dopo la gara sono piovute tantissime critiche, alcune molto pesanti, nei confronti di Thiago Motta, tanto che qualcuno ha chiesto già la sua testa e addirittura c’è chi ha inneggiato al ritorno di Massimiliano Allegri.

Secondo quanto riportato da L’Equipe, la Juventus avrebbe preso contatti con Xavi per sostituire Thiago Motta, ma da Torino sono arrivate subite smentite al riguardo. La società ha confermato la totale fiducia in Thiago Motta sia per questa stagione che per la prossima, ma deve fare i conti con addetti ai lavori e con la propria tifoseria che sta progressivamente perdendo la pazienza.

Anche nello spogliatoio la situazione non è delle migliori e ci sarebbe un malumore generale che starebbe crescendo, tanto che Thiago Motta avrebbe rotto con ben tre giocatori. A darne l’annuncio è stato l’ex giocatore bianconero Massimo Mauro che ha gelato i tifosi della Vecchia Signora.

Juventus, che polveriera: Thiago Motta rompe con tre giocatori

Il rapporto tra Thiago Motta e lo spogliatoio della Juventus non è più idilliaco come lo era ad inizio stagione e settimana dopo settimana il malumore continua a crescere. Intervenuto all’interno della trasmissione Pressing, in onda su Canale 5, Massimo Mauro ha confermato come al momento lo spogliatoio sia spaccato, rilasciando delle dichiarazioni che non possono preoccupare il tifo bianconero.

L’ex giocatore della Juventus ha criticato duramente Thiago Motta, annunciando come abbia rotto con ben tre giocatori, facendo anche i nomi: “Di Motta mi lascia perplesso la gestione. Incomprensibile il rapporto con Vlahovic, Perin e Cambiaso. Idem i cambi: mai nessuno che entra fa meglio di chi è uscito. Non è pronto” ha sentenziato, aggiungendo come i sedici punti di distacco tra Napoli e Juventus stiano proprio nella gestione dei giocatori.

Parole che hanno gelato i tifosi della Juventus, preoccupati che la situazione possa ulteriormente degenerare qualora non dovessero arrivare risultati positivi nelle prossime partite. Nonostante tutto, i bianconeri sono ancora in corsa sia per la qualificazione alla prossima fase della Champions League e per il quarto posto in campionato, obiettivo dichiarato della dirigenza, e la squadra dovrà essere brava a ricompattarsi e ripartire per centrare gli obiettivi prefissati.