Il post Thiago Motta non è Xavi: il nuovo allenatore è italiano

Thiago Motta è sempre più in bilico ma in caso di esonero non sarà Xavi a prendere il suo posto: Giuntoli ha contattato un altro tecnico.

La posizione di Thiago Motta sulla panchina della Juventus appare sempre meno solida. La Juve continua ad avere un rendimento insoddisfacente e il più bersagliato dalle critiche è proprio l’ex allenatore del Bologna. La sconfitta di Napoli, la prima in campionato, ha lasciato il segno: dopo un buon primo tempo i bianconeri sono letteralmente spariti dal campo nella ripresa, subendo la rimonta partenopea e uscendo dal Maradona con meno certezze di prima.

Il ko contro la truppa di Conte ha scatenato anche voci di un possibile esonero per Thiago Motta. Le indiscrezioni parlano di piena fiducia per Thiago Motta da parte del club bianconero ma è evidente che se il trend continuerà ad essere questo verranno prese delle decisioni, anche drastiche.

Nelle scorse ore l’autorevole quotidiano francese L’Equipe ha sganciato una vera e propria bomba: la Juve avrebbe infatti preso contatti con Xavi, ex allenatore del Barcellona. Una mossa cautelativa da parte della dirigenza juventina, che avrebbe quindi già pronto un sostituto di Motta nel caso in cui le cose dovessero precipitare.

Esonerato Thiago Motta! Il sostituto è italiano

Tuttavia diverse fonti hanno subito rimarcato l’infondatezza dell’indiscrezione del giornale francese. Non ci sarebbe stato nessun contatto tra la Juventus e Xavi, ma questo non vuol dire che Giuntoli non stia sondando il terreno con alcuni tecnici: il ds bianconero vuole tenersi aperte tutte le porte.

Secondo quanto riportato su X dall’utente Enganche, spesso protagonista di rumors di calciomercato, Thiago Motta continua a godere della fiducia di tutta la Juventus. Eppure c’è un nome che si può accostare ai bianconeri in caso di separazione clamorosa con l’ex tecnico del Bologna: si tratta di Luciano Spalletti, che a detta di Enganche sarebbe stato contattato da Giuntoli anche la scorsa estate.

L’attuale Commissario Tecnico della Nazionale azzurra è totalmente concentrato sull’obiettivo da raggiungere con la Nazionale, ovvero la qualificazione all’Europeo 2026 in Germania. Tuttavia Spalletti, di fronte a una chiamata della Juventus, tentennerebbe parecchio: l’idea di tornare ad allenare un grande club lo stuzzicherebbe molto. Al momento si tratta di pura utopia, anche perché l’ex allenatore del Napoli è legato da un contratto con la Federazione fino al 2026. Ma i tifosi sanno bene che nel calcio non si può mai dire mai.