Nuovo bomber Juventus: intesa totale per Osimhen

Calciomercato Juventus, ecco il nuovo bomber che dovrebbe prendere il posto di Vlahovic, sempre più vicino all’addio. Accordo con Osimhen

Il futuro di Dusan Vlahovic, che ieri sera contro il Benfica ha perso un’altra occasione – ma ovviamente le colpe non sono tutte sue, anzi, c’è Motta che ha una grossa responsabilità – è sempre più distante dalla Juventus.

Intanto perché il feeling con il tecnico, che a Napoli gli ha preferito Kolo Muani e che gli ha regalato solamente 10 minuti nella trasferta in Campania – non è mai scattato. E poi c’è anche quella scadenza contrattuale 2026, con uno stipendio di 12milioni di euro all’anno, che la Juve non è intenzionata a pagare. Mancano pochissimi giorni alla fine del calciomercato invernale quindi appare inverosimile che ci possa essere un addio in queste ore, ma è evidente che a giugno, qualora le cose non cambiassero e di segnali sotto questo aspetto per ora non sono mancati, sarà addio. E secondo quanto scritto dal giornalista Antonello Angelini, Osimhen sarà l’erede.

Osimhen alla Juventus: intesa totale

“Mercato Juventus: mi arriva una voce di mercato da una persona che ritengo credibile e che non fa parte del mondo del calcio. Osimehn a Giugno approderà alla Juve. Il mio contatto lo dà per fatto. Sarebbe un bellissimo colpo a mio parere”. Insomma, sarebbe tutto apparecchiato per un approdo del nigeriano del Napoli, adesso in prestito al Galatasaray, alla Juve in estate.

Come sappiamo è stato Giuntoli a scovarlo in Francia per portarlo al Napoli negli anni passati, uno dei colpi migliori dell’attuale direttore dell’area tecnica dei bianconeri, decisivo per lo scudetto numero 3 dei campani con Luciano Spalletti in panchina. Certo, trattare con De Laurentiis è sempre difficile, soprattutto perché da quelle parti non è che vedano benissimo un arrivo di Osimhen in bianconero. Ma un accordo, davanti a delle offerte importanti, si potrebbe comunque trovare. I soldi alla fine fanno sempre la differenza.