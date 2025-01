La Juve ha dato l’ok: lo cede per 18 milioni

La Juventus ha dato il via libera alla cessione del giocatore: andrà via per un’offerta da 18 milioni di euro

Continua il momento difficile per la Juventus che dopo essere crollata in campionato contro il Napoli, subisce la seconda sconfitta consecutiva venendo battuta tra le mura amiche dal Benfica nell’ultima giornata della league phase della Champions League.

I bianconeri non sono mai entrati veramente in partita, venendo dominati dalla squadra portoghese che ha meritato di portare a casa i tre punti, come confermato anche dallo stesso Thiago Motta. Il tecnico bianconero ha espresso tutto il suo disappunto per una sconfitta che fa male per come è arrivata ed ora la Juventus dovrà passare dai play-off se vorrà giocarsi gli ottavi di finale della competizione contro una tra Arsenal ed Inter.

Per la Vecchia Signora, però, non c’è tempo per piangersi addosso visto che domenica si torna subito in campo e Motta spera di avere qualche pedina in più da sfruttare sul mercato. Gli arrivi di Veiga, Costa e Kolo Muani non bastano ancora a rendere completa la rosa bianconera e Giuntoli è al lavoro per piazzare un ultimo colpo di mercato qualora si presentasse l’occasione, come affermato dallo stesso ds prima della gara contro il Benfica.

Tuttavia, non sono da escludere cessioni in questi ultimi giorni di mercato e tra queste pare imminente quella di Nicolò Fagioli, ormai fuori dal progetto. Inoltre, la Juventus sta guardando già all’estate in questo senso ed avrebbe già deciso la cessione di Weston McKennie.

Juventus, addio McKennie: decisa la cessione del texano

Durante l’ultima sessione estiva di mercato, Weston McKennie è stato davvero sul punto di lasciare la Juventus, ma alla fine il giocatore è rimasto in bianconero e si è rivelato fondamentale per Thiago Motta. Tuttavia, ciò pare non aver cambiato quello che sarà il suo destino visto che i bianconeri sembrano orientati a rimetterlo sul mercato nella prossima sessione estiva.

Al di là di come finirà questa stagione, la sensazione che si ha è che la Juventus voglia mettere in atto un’altra rivoluzione e McKennie è uno dei primi giocatori di cui vuole disfarsi. Le ottime prestazioni del texano fanno ben sperare la Juventus che si augura di ricevere parecchio offerte per McKennie e dalla sua cessione spera di incassare almeno 18 milioni di euro.

Nonostante sia stato fin qui uno dei migliori giocatori della Juventus, McKennie non è considerato incedibile da parte del club bianconero e chissà che non possano arrivare le tanto agognate offerte dalla Premier League, campionato dove il centrocampista spera di tornare a giocare. La notizia di una sua cessione, invece, non farà fare i salti di gioia ai tifosi della Juventus che, dopo averlo visto in azione, preferirebbero che continuasse a vestire la maglia bianconera, ma il futuro di McKennie appare già segnato.