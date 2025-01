Last minute Fiorentina-Juventus: la formula che chiude l’affare

Last minute Fiorentina-Juventus: trovata la formula che chiude l’affare. Ecco cosa manca per l’addio definitivo. E’ quasi tutto fatto

La Juventus, con la Fiorentina, riesce sempre a fare degli affari. Certo, i bianconeri li pagano a prezzo d’oro, visti i milioni versati ad esempio per Chiesa e Vlahovic nel corso degli ultimi anni. Ma, in generale, nonostante la rivalità che c’è tra queste due società, poi sul mercato è un asse sicuro. In ogni sessione succede sempre qualcosa.

E qualcosa potrebbe succedere anche in queste ultimissime ore di calciomercato. Domenica si chiude tutto e Giuntoli sta cercando di piazzare un paio di colpi in uscita. Ovviamente servirebbe almeno un altro difensore, visto l’infortunio di Kalulu che ne avrà per circa un mese e non ci sarà nemmeno negli spareggi di Champions League, ma Giuntoli ha detto che il mercato in entrata è chiuso: se sarà solamente strategia lo scopriremo tra poche ore. Detto questo e tornando all’asse con la città di Firenze, oggi ci sarà un nuovo incontro per andare a chiudere, si spera, una questione importante.

Last minute con la Fiorentina: Fagioli in viola

Secondo le informazioni che sono state riportate da Marco Conterio, in queste ore è previsto un nuovo incontro tra le parti per chiudere l’operazione Fagioli: il centrocampista ormai è dietro nelle gerarchie di Thiago Motta e quindi è in uscita. E, come sappiamo pure, ci ha pensato con una certa insistenza anche il Marsiglia di De Zerbi. Niente da fare, però, Fagioli dovrebbe rimanere in Serie A e andare alla corte di Palladino che ha bisogno di un sostituto di Bove che, come sappiamo, difficilmente giocherà in Italia nel corso della propria carriera.

“La società viola e i bianconeri stanno cercando di trovare l’intesa sulla formula (la Juve vuole l’obbligo), domani (oggi, ndr) nuovo round di trattative”. Questo è il succo. Se la Fiorentina inserisce l’obbligo di riscatto allora sarà tutto chiuso. E sembrerebbe una cosa quasi di poco conto, tutte le parti vogliono arrivare ad una soluzione.