Licenziati in massa dalla Juventus: torna Alessandro Del Piero

La sconfitta subita dal Benfica in Champions ha causato un vero e proprio terremoto nella Juventus: chi può salvare tutto è Alex Del Piero.

Mercoledì sera contro il Benfica la Juventus ha senz’altro vissuto una delle serate più brutte di una stagione che finora ha oltretutto regalato poche soddisfazioni ai bianconeri. La truppa allenata da Thiago Motta, dopo il ko di Napoli (il primo in campionato), è stata sconfitta a domicilio anche dai portoghesi: 2-0 per gli uomini di Bruno Lage, che hanno messo ulteriormente in evidenza tutte le difficoltà tecniche e psicologiche della Juventus attuale.

La Juve non convince sia in termini di risultati che di proposta di gioco: finora l’esperienza di Thiago Motta sulla panchina bianconera non sta dando frutti, tanto che la posizione dell’ex allenatore del Bologna appare oggi in bilico. Ma la rabbia dei tifosi juventini non si riversa solo sul tecnico o sui giocatori.

Sui social, infatti, in molti hanno espresso dure critiche nei confronti di Giuntoli, reo di aver condotto una campagna acquisti finora tutt’altro che vincente, e anche della società, che per i tifosi continua ad essere assente e ‘poco juventina’. Anche per molti opinionisti ci sarebbe bisogno di qualche ingresso di spessore tra i vertici bianconeri: servirebbe qualcuno che oltre a conoscere profondamente il calcio abbia fatto la storia della Juventus e sappia bene cosa serve per riportarla a lottare per i massimi traguardi.

Elkann licenzia tutti! Torna Alessandro Del Piero

Paolo Paganini, giornalista di Rai Sport, si è soffermato proprio su questo aspetto suggerendo l’importanza di avere in società figure che incarnino davvero la juventinità. Sul suo profilo X Paganini ha pubblicato un post dopo la pessima prova della Juventus contro il Benfica: per il giornalista è davvero arrivato il tempo di riflessioni serie.

“Non solo sul mercato ma anche e soprattutto sull’assetto societario e poi sull’allenatore – scrive il giornalista 61enne – Un Platini, un Del Piero che rappresentano la storia della Juventus sicuri che non servirebbero?“. Sotto il post di Paganini sono comparsi tanti commenti di tifosi bianconeri che concordano con il giornalista, anche se qualcuno fa notare che in società da quest’anno c’è già una bandiera juventina come Giorgio Chiellini.

Del Piero non ha mai nascosto di provare ancora un enorme affetto per la Juventus, lasciando intendere che se un domani gli si chiedesse di tornare a ‘casa’ con un ruolo primario lo prenderebbe seriamente in considerazione. Ad oggi, però, non ci sono rumors che parlano di un imminente ingresso di Pinturicchio in società.