Araujo-Juventus rimandato a giugno: ecco la vendetta del Barcellona

Il centrale del Barcellona potrebbe arrivare in estate: intanto il club di Laporta ha già preparato la vendetta nei confronti della Juve

Il calciomercato bianconero, tra presente e futuro, riserverà parecchie novità. A tal proposito Cristiano Giuntoli ha le idee chiare su come e dove rinforzare la rosa della Juventus. Un’operazione sembra diventare sempre più concreta col passare dei giorni.

Si è parlato a lungo di quanto la ricerca di un centrale difensivo fosse – e lo sia tutt’ora – una priorità impellente per il club bianconero. E così, nonostante l’arrivo di Renato Veiga in prestito oneroso dal Chelsea per sopperire alla grave assenza di Bremer fermo già da mesi per infortunio, si pensa al futuro. Un futuro che potrebbe registrare tanti cambiamenti alla retroguardia di Thiago Motta. La Juventus è infatti interessata a diversi profili di assoluto spessore per la stagione 2025/26: uno di questi è tra i protagonisti della Liga e sembrerebbe in pole position per vestirsi di bianconero da giugno.

Parliamo di Ronald Araujo, difensore centrale del Barcellona che già in questa ultima settimana della sessione invernale di calciomercato è stato molto vicino alla Juventus. Un calciatore di caratura internazionale che farebbe sicuramente al caso della Vecchia Signora: al momento, però, pare tutto rimandato. Il motivo è presto detto. La dirigenza del Barcellona ha deciso di dire no, per il momento, alla partenza del gioiello uruguagio. Una separazione che potrebbe consumarsi nel mese di giugno.

Juve-Araujo, si fa: c’è la vendetta del Barcellona

Secondo quanto viene riferito da ‘ElNacional.cat’, infatti, il recentissimo rinnovo contrattuale di Araujo fino all’estate 2031 presenterebbe una clausola rescissoria da 65 milioni di euro. Una cifra importante ma non così elevata, considerando l’importanza del calciatore sudamericano.

La Juventus sembrerebbe dunque disposta al sacrificio, portando a Torino Araujo in estate. D’altro canto la dirigenza catalana avrebbe già individuato il profilo considerato perfetto da affiancare a Pau Cubarsi, per il presente ma soprattutto per il futuro. Una scelta che non potrà far piacere ai tifosi bianconeri quella di vedere Dean Huijsen con addosso la maglia del Barcellona. Arrivato al Bournemouth dalla Juve per appena 15 milioni la scorsa estate, l’olandese – ma nazionale spagnolo – sembrerebbe il primo nome sulla lista di Deco.

Da Barcellona puntano quindi a fare cassa con Araujo per reinvestire parte dei ricavi proprio sull’ex juventino che, ad oggi, rischia di essere un clamoroso rimpianto per la difesa juventina. Huijsen aveva già fatto benissimo in prestito alla Roma, ora in Premier League è già a quota 19 presenze, con 2 gol al suo primo anno nel calcio inglese. Araujo, nel frattempo, con i blaugrana ha collezionato solo 6 presenze: la Juve resta alla finestra.