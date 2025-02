Blitz Juventus, Giuntoli blocca un altro difensore: è già bianconero

Adesso la Juventus valuta l’acquisto di un altro difensore. Giuntoli ha scelto il prossimo giocatore per Thiago Motta.

La Juventus continua a monitorare giovani talenti italiani per rafforzare la squadra in ottica futura. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club bianconero avrebbe avviato i contatti con lo Spezia per Nicolò Bertola, difensore classe 2004 che sta attirando l’attenzione per le sue prestazioni in Serie B.

La strategia della Juventus sarebbe quella di acquistare il giocatore già nella sessione di mercato invernale, ma lasciarlo in prestito allo Spezia fino a giugno per consentirgli di proseguire il suo percorso di crescita con continuità.

Juventus, si chiude per Bertola: rimane in prestito fino a giugno

Bertola è considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio italiano, grazie alle sue qualità difensive, alla personalità in campo e alla capacità di impostare il gioco dalla retroguardia. Con un occhio sempre attento ai giovani italiani, il responsabile dell’area tecnica bianconera Cristiano Giuntoli potrebbe sfruttare l’operazione per rinforzare ulteriormente il pacchetto di difensori, puntando su un profilo che ben si adatta al progetto della Juventus.

Resta da vedere se l’offerta della Vecchia Signora riuscirà a convincere lo Spezia, che considera Bertola un elemento centrale per la propria stagione in Serie B. Tuttavia, l’opzione di lasciare il giocatore in prestito fino al termine della stagione potrebbe essere un elemento decisivo per il buon esito della trattativa.

La Juventus conferma così la sua politica di investimento sui giovani talenti italiani, con l’obiettivo di costruire una rosa competitiva anche per il futuro. La trattativa per Nicolò Bertola rappresenta un chiaro segnale delle intenzioni della Juventus di puntare su giovani italiani di prospettiva, confermando una strategia già adottata in passato con altri talenti. Bertola, cresciuto nel vivaio dello Spezia, ha mostrato una crescita costante nelle ultime stagioni e si è ritagliato un ruolo importante nel campionato cadetto. Per il giocatore, il salto in una società prestigiosa come la Juventus potrebbe rappresentare un passo decisivo per la sua carriera, anche se l’eventuale permanenza in prestito allo Spezia fino a giugno gli permetterebbe di maturare ulteriormente senza subire la pressione immediata di dover adattarsi a un contesto competitivo come quello bianconero.