Ennesima rivoluzione di Elkann: rescissione in arrivo per Giuntoli

Svolta clamorosa in casa Juve: Elkann prende in mano la situazione e manda via Giuntoli, per il ds si parla di rescissione.

La stagione della Juventus sta prendendo una piega davvero negativa. Finora i bianconeri avevano avuto un andamento altalenante, ma nelle ultime settimane sembra sia avvenuto qualcosa all’interno dello spogliatoio che abbia fortemente peggiorato la situazione. La squadra, nelle recenti uscite, è apparsa senza gioco, senza idee e in balia degli avversari: la serataccia contro il Benfica ha fatto riflettere molto i vertici juventini, che potrebbero prendere decisioni forti in vista della prossima stagione.

Chi rischia di più è ovviamente Thiago Motta: in sei mesi non è ancora riuscito a dare un’identità alla Juventus e l’impressione è che il gruppo squadra gli stia anche sfuggendo di mano. Ai tifosi non è affatto piaciuto il benservito a Danilo, che nel suo comunicato di addio ha lanciato bordate nei confronti non solo di Motta, ma anche dell’attuale dirigenza.

In molti nell’espressione “progetto fantasioso” hanno visto anche un chiaro riferimento a Cristiano Giuntoli, che la scorsa estate ha speso tanti milioni per portare a Torino dei giocatori che finora hanno fortemente deluso. Basti pensare a Teun Koopmeiners, che doveva essere l’uomo in più dei bianconeri e che oggi è invece un corpo estraneo, ma anche a Douglas Luiz – quasi sempre insufficiente – e Nico Gonzalez, che oltretutto viene più volte impiegato come centravanti da Motta.

Giuntoli rescinde il contratto! Svolta clamorosa, ha deciso Elkann

E se a pagare fosse non solo Motta ma anche Giuntoli? Sarebbe sorprendente, dato che solo ad aprile 2024 John Elkann scriveva nella lettera agli azionisti Exor che l’operazione di rilancio della Juventus sarebbe stata affidata proprio nelle mani dell’ex ds di Napoli e Carpi. Tuttavia oggi, a distanza di dieci mesi, sembra che le cose siano profondamente cambiate.

Secondo quanto riportato su X dal giornalista e scrittore Graziano Carugo Campi, infatti, pare proprio che a Torino si stiano facendo ragionamenti seri anche su Giuntoli. “Quando dissi che quello di giugno sarà l’ultimo mercato di Giuntoli, mi diedero del disfattista“, scrive Graziano Carugo Campi nel suo post su X, aggiungendo che è bastato un mese per passare “da Cassano a Cassandra“.

Di certo Elkann e i vertici juventini non possono essere soddisfatti di questa gestione. La Juve rischia di rimanere fuori dalla Champions: uno scenario che andrebbe inevitabilmente a peggiorare i conti dei bianconeri, già da tempo in rosso. Nemmeno la posizione di Giuntoli è più così solida: non è da escludere che a fine stagione il direttore sportivo rescinda il contratto quinquennale firmato nel 2023.