L’addio è certo, prezzo fissato per l’estate: 30 milioni

Sembra essere solamente rimandato un addio in casa Juventus con i bianconeri che hanno fissato il prezzo del calciatore a circa 30 milioni di euro.

Il calciomercato invernale si è appena concluso, almeno per quello che riguarda le operazioni in entrata per le italiane, con la Juventus che è già concentrata su quelle che potranno essere le mosse in vista della prossima estate.

Le idee appaiono chiare in casa Juventus con i bianconeri che hanno già pianificato alcune cessioni che potrebbero permettere alla società di fare cassa e poi reinvestire sul mercato. Appare certa una cessione in casa bianconera con un calciatore che non sembra più rientrare nei piani del club, pronto a cedere un big per una somma intorno a 30 milioni di euro. Un addio che potrebbe finanziare importanti operazioni in entrata con Thiago Motta e Cristiano Giuntoli costantemente in contatto per cercare di capire quali rinforzi portare a Torino in estate.

Calciomercato Juventus, addio solo rimandato: 30 milioni per la cessione

L’intenzione della Juventus è quella di cedere Dusan Vlahovic in estate con l’attaccante che saluterà il club considerato anche il suo contratto in scadenza nel giugno del 2026. La volontà del club è quella di incassare almeno 30 milioni di euro dalla partenza della punta serba.

Uno degli ostacoli riguardanti la cessione del giocatore è l’ingaggio percepito dall’ex Fiorentina. Il centravanti, durante la prossima stagione, avrà un ingaggio di poco superiore ai 10 milioni di euro all’anno, una somma che difficilmente altre società saranno in grado di mettere a disposizione del classe 2000. Non mancano però gli estimatori dell’attaccante che potrebbe quindi salutare in estate permettendo alla società di arrivare a nuovi obiettivi.

Dusan Vlahovic piace sia in Premier League, con Tottenham, Aston Villa e Arsenal sulle sue tracce, ma anche all’Atletico Madrid con Simeone che da tempo è sulle tracce del giocatore bianconero. La Juve vuole arrivare a 30 milioni di euro ma non è da escludere che il giocatore possa salutare anche per una cifra intorno ai 25 milioni con il club che andrebbe a mettere a referto anche il grande risparmio sul suo stipendio.

La cessione del centravanti serbo permetterebbe alla Juventus di arrivare all’acquisto a titolo definitivo di Kolo Muani. Il francese è arrivato in prestito secco dal PSG, ma i due club si sono ripromessi di incontrarsi prima della fine della stagione per valutare l’acquisto a titolo definitivo della punta che potrebbe proseguire la sua carriera in bianconero, iniziata nel migliore dei modi con tre gol in due partite.