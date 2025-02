La Juve ha già chiuso lo scambio per giugno: c’entra Vlahovic

La Juventus ha chiuso uno scambio che si concretizzerà al termine della stagione. L’operazione coinvolgerà Vlahovic: lo scenario.

Ha già cominciato a riflettere in ottica futura la Juventus. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, dopo aver regalato a Thiago Motta quattro nuove pedine e ceduto i tre elementi del gruppo da lui ritenuti sacrificabili, si è messo subito al lavoro per capire in che direzione muoversi in vista dell’estate. Già stabilito, in tal senso, il futuro di Dusan Vlahovic impegnato in una complicata trattativa relativa al rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2026.

I contatti tra il manager e l’agente del centravanti, Darko Ristic, sono scattati da ormai diverse settimane tuttavia i vari incontri andati in scena fin qui non si sono rivelati sufficienti per trovare la quadra. Anzi, la fumata bianca non potrebbe essere più distante. La causa è da ricercare nel fatto che il 25enne, in virtù della precedente intesa stipulata nel 2022, nella prossima stagione percepirà uno stipendio monstre da 12 milioni netti e non intende rinunciare a tale cifra. Giuntoli, dal canto suo, ha provato più volte a convincere l’ex Fiorentina a spalmarla tramite un nuovo accordo pluriennale. Senza, però, riuscire ad ottenere il “sì” decisivo del 25enne.

A fine dicembre era stato calendarizzato un faccia a faccia spartiacque che, in seguito, è stato annullato. Un ulteriore segnale di quanto sia in salita la strada che conduce al traguardo. Le interlocuzioni proseguiranno ma, al momento, l’addio è lo scenario che ha più chance di concretizzarsi. Tante le squadre che, negli ultimi giorni, hanno iniziato a seguire la vicenda iscrivendosi alla corsa: è il caso dell’Arsenal e del Chelsea.

Mercato Juventus, Giuntoli ha chiuso uno scambio: coinvolto Vlahovic

Vivo, inoltre, l’interessamento mostrato dal Paris Saint Germain che, a giugno, tornerà a sedersi intorno ad un tavolo insieme a Giuntoli per fare il punto sul futuro di Randal Kolo Muani, ambientatosi nel migliore dei modi a Torino. Le due società, stando a quanto riportato su ‘X’ dal giornalista di ‘Rai Sport’ Paolo Paganini, appaiono intenzionate a dare vita ad una particolare operazione, che prevede il riscatto del francese (autore di 3 reti in 2 partite) da parte della Vecchia Signora ed il conseguente trasferimento di Vlahovic nella città della Tour Eiffel.

E non finisce qua perché, una volta salutato il serbo classe 2000, Giuntoli proverà a regalare a Motta un altro centravanti di comprovato valore. Due i profili vagliati, tra cui quello di Victor Osimhen al Galatasaray ma di proprietà del Napoli. L’alternativa è Joshua Zirkzee del Manchester United, già inseguito nella finestra invernale del mercato.