Preferisce la Juventus al Napoli: Conte su tutte le furie

Calciomercato Juventus, dietro il no al Napoli che ha mandato su tutte le furie Conte ci sono i bianconeri. Sgarbo servito: lui vuole la squadra di Torino

L’accordo era stato trovato, ma poi il giocatore ha detto no mandando su tutte le furie Antonio Conte che si ritrova, da primo in classifica, senza un elemento importante che, nella seconda e decisiva parte di stagione, vada a sostituire Kvara passato al Psg.

E questo potrebbe fare la differenza, anche per via della profondità della rosa dell’Inter che giovedì sera sarà impegnata nel recupero della partita contro la Fiorentina. Detto questo, è evidente che qualcosa in casa azzurra non è andata come si sperava e dietro la decisione del calciatore di rifiutare il trasferimento, almeno stando alle indicazioni che arrivano da TuttoSport, ci potrebbe essere la Juventus. Sgarbo servito quindi da parte di Giuntoli alla sua ex squadra.

Adeyemi preferisce la Juve: no al Napoli

Il profilo è quello di Adeyemi del Borussia Dortmund che, tutti ricordiamo, è stato accostato con molta insistenza alla Juventus nel corso della passata estate. Sembrava davvero fatta col Napoli, ma poi il rifiuto che ha costretto Manna a virare nell’ultimo giorno di mercato su Okafor del Milan, e non è la stessa cosa.

Secondo il quotidiano torinese, dietro questa scelta, “potrebbe esserci la Juve visto che il giocatore è un obiettivo dei bianconeri dalla scorsa estate con il padre procuratore del tedesco che mantiene vivi i contatti con Giuntoli. La Juve a gennaio non poteva prenderlo a titolo definitivo ma a giugno si può fare e Adeyemi potrebbe fare lo stesso percorso di Koopmeiners ottenendo un accordo prima dell’estate”. Insomma, Adeyemi è evidente preferisca Torino a Napoli e preferisca il bianconero all’azzurro. Ed è anche giusto così perché il fascino che ha la Vecchia Signora, fuori dall’Italia, è sicuramente diverso da quello dei campani. Insomma, Giuntoli pronto allo sgarbo. Adeyemi, senza dubbio, sarebbe un grandissimo colpo perché ha nelle gambe quelle giocate che possono in qualsiasi momento cambiare il volto ad una partita. Pista calda, e da seguire con molta attenzione.