Scambio Juve-PSG, è già tutto pronto per l’estate

La Juventus ha gettato le basi per uno scambio clamoroso con il PSG in estate: può succedere davvero, i tifosi restano a bocca aperta

Il mercato di riparazione della Juventus è stato all’altezza delle aspettative dei tifosi. Ancora una volta Giuntoli è riuscito a mettere mano ampiamente sulla rosa, regalando a Thiago Motta diversi rinforzi in grado di correggere i difetti della squadra negli ultimi mesi. E non solo. Sembra infatti che il Football Director bianconero abbia anche gettato le basi per quello che potrà essere un grandissimo colpo nel prossimo mercato estivo, un super acquisto da chiudere grazie a uno scambio clamoroso.

Tra i tanti nomi sbarcati a Torino in queste settimane per cercare di restituire competitività e brillantezza a una Juventus troppo distante dai primi posti, ormai lontanissima da quello scudetto che a inizio stagione sembrava un obiettivo possibile, quello che maggiormente ha colpito in queste prime uscite è senza alcun dubbio Randal Kolo Muani.

Già a Napoli, ma ancor di più nel poker rifilato all’Empoli, il bomber francese ha dimostrato di essere un attaccante famelico, in grado di far la differenza in un campionato come la nostra Serie A. E anche per questo motivo i tifosi sperano che possa essere riscattato in estate. Un’eventualità non così remota e che anzi sembrerebbe rientrare nel grande piano di Giuntoli per dare definitivamente un nuovo volto all’attacco bianconero, grazie al ‘sacrificio’ di uno dei big della rosa.

Kolo Muani resta alla Juventus: scambio clamoroso con il PSG, tutti i dettagli

Al momento si tratta solo di ipotesi di mercato. Di certezze non ce ne sono, se non quella relativa all’impatto pazzesco avuto da Kolo Muani con la maglia bianconera: tre gol in due partite, giocate da grande campione, movimenti che hanno trasformato l’attacco di Motta da sterile a micidiale.

I test sono ancora pochi, ma la sensazione è che il tecnico abbia finalmente il bomber che cercava, quello che avrebbe voluto avere da inizio stagione e che in molti speravano avrebbe potuto trovare in Vlahovic. Invece, il feeling con il centravanti serbo non è mai scattato del tutto, ed è anche per questo che l’ex viola potrebbe trasformarsi in estate nella carta giusta per arrivare al riscatto proprio del già amatissimo Kolo Muani.

Nell’accordo preso con il PSG in questo mercato invernale, la Juventus si è infatti assicurata una corsia preferenziale per il riscatto del bomber francese, valutato dal club francese non meno di 50 milioni di euro. Una somma importante che i bianconeri potrebbero tentare di coprire offrendo in cambio agli stessi transalpini Dusan Vlahovic, un attaccante di assoluto valore che per la Juventus però è diventato ormai solo una seconda scelta.

Resta da capire se al PSG di Luis Enrique un bomber come il serbo, legato tra l’altro ai colori bianconeri da un contratto decisamente oneroso, possa in qualche modo interessare. Qualora non dovesse essere così, è infatti chiaro che Giuntoli proverà a piazzare comunque Vlahovic altrove, per potersi assicurare le risorse finanziare utili da investire su un centravanti che in sole due partite è entrato nel cuore di tutti i tifosi bianconeri. E probabilmente anche dello stesso Motta.