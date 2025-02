Cambiaso al Manchester City: annuncio UFFICIALE dell’agente

Calciomercato Juventus, Cambiaso al Manchester City: ecco l’annuncio ufficiale dell’agente che ha svelato tutto. Le parole che aprono a futuri scenari

Andrea Cambiaso è stato realmente nel mirino del Manchester City. A rivelarlo, così come riportato da tuttomercatoweb, è stato l’agente del calciatore che, domani sera, sarà a disposizione di Thiago Motta per la difficile trasferta sul campo del Como.

“Cambiaso e il Manchester City? La Juventus spiegherà ciò che è successo, vi dico che è tutto vero ciò che è uscito sui giornali in relazione alla trattativa. E’ vero che Guardiola lo voleva. Napoli-Juventus? La Juve nel secondo tempo ha fatto fatica ed il Napoli ha volato, mentre nel primo tempo è andato al contrario”. Queste le parole di Kia. E i retroscena di quanto successo ce li dà tuttojuve.com.

Cambiaso al City: ecco le verità

Secondo il secondo portale citato, il City ha provato a fare un affondo per Andrea Cambiaso all’inizio del mese di gennaio, quando comunque c’era tempo e c’erano soldi per chiudere l’affare. La Juve, però, ha chiuso la porta ad un possibile addio, ritenendo il giocatore incedibile.

“Probabilmente – viene spiegato ancora – contando sul fatto di potere fare altre cessioni (come Fagioli, del resto) per finanziare il mercato. Poi però i giorni passavano e le trattative non si sbloccavano, fino a metà gennaio. Da quel momento la Juventus ha aperto alla cessione, ma per una cifra altissima: 70 milioni. Sarebbe stato possibile anche in quel momento lì, se non ci fossero state altre situazioni. Facendo nomi e cognomi: Omar Marmoush, Abdukodir Khusanov, Vitor Reis. Tre acquisti, 152 milioni di euro”. Insomma, la Juve ad un certo punto si è resa conto che cedendo l’esterno avrebbe potuto finanziare le proprie entrate, ma il City ormai aveva investito grosse cifre per i propri acquisti e quindi non c’è stato nulla da fare. La situazione, insomma, è questa, e crediamo che alla fine di questa stagione tutto possa essere rimesso in discussione.