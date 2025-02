Giuntoli ricompone la coppia: via Motta e Vlahovic, ecco l’allenatore e il bomber

Il dt bianconero prepara l’ennesima rivoluzione in vista dell’estate: annuncio pazzesco, nuovo tecnico e bomber per la Juve del futuro

Dopo il poker rifilato all’Empoli, la Juventus è chiamata ad affrontare alcuni impegni fondamentali per la stagione bianconera. La sfida al Como e il Derby d’Italia contro l’Inter: nel mezzo, le due gare di Champions League contro il PSV Eindhoven. Un febbraio decisamente impegnativo.

Thiago Motta rimane al centro delle critiche e di molti dubbi: dopo una sessione estiva di calciomercato generosa e carica di grandi investimenti, il rendimento della Juventus spesso e volentieri non ha rispettato le aspettative. E sembra possibile, effettivamente, un nuovo avvicendamento sulla panchina bianconera. Anche la squadra cambierà tanto a fine stagione, specialmente in attacco dove Dusan Vlahovic ha da tempo le valigie in mano.

Il serbo è in scadenza il 30 giugno 2026 e non rinnoverà con la Vecchia Signora: una decisione tacitamente già presa, non c’è tempo per i ripensamenti. E così Cristiano Giuntoli ha già in mente quelli che potrebbero essere i profili ideali per rilanciare il progetto Juventus: un grande allenatore pronto a portarsi dietro il suo pupillo – uno dei bomber più forti al mondo – nella nuova avventura in terra torinese.

Juve, l’allenatore porta un bomber da urlo

Il giornalista sportivo Paolo Paganini, particolarmente informato sulle vicende del mercato bianconero, ha fatto il punto su quello che sembrerebbe poter essere un doppio colpo clamoroso per la Juventus 2025/26. Addio a Thiago Motta e Vlahovic: la rivoluzione sarebbe già programmata.

“Curioso come si torni a parlare adesso di Osimhen alla Juventus per giugno (con Spalletti in panchina?)”, ha scritto sul suo profilo ‘X’ Paganini riferendosi a quelle che potrebbero essere le due scelte più importanti che Giuntoli proverà a mettere nero su bianco in vista della prossima estate. L’allenatore toscano è sempre stato un vecchio pallino del dt, sono molto uniti sin dai tempi di Napoli e viene preso in considerazione da un bel pò, nel caso chiuda la sua avventura alla guida della Nazionale.

Per quel che riguarda Osimhen, il discorso è anche più chiaro. La punta nigeriana è in prestito al Galatasaray che difficilmente riuscirà a riscattarlo dal Napoli: nel contratto della punta è prevista una clausola rescissoria da 75 milioni di euro, valida però solo per l’estero. Giuntoli proverà in ogni modo, evidentemente, a mettere a segno questa clamorosa ‘doppietta’. I due grandi protagonisti dell’ultimo Scudetto del Napoli in quel di Torino: un sogno destinato a scaldare ancora a lungo il cuore dei tifosi della Juventus. Staremo a vedere.