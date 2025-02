Non è ancora finita, ufficiale: lascia la Juve per il Bayern Monaco

La Juventus, nelle ultime ore di mercato, ha ufficializzato una partenza. Conclusa la trattativa con il Bayern Monaco.

Sono stati giorni intensi quelli appena trascorsi per la Juventus. Il club, di fronte alle numerose problematiche emerse nelle ultime settimane tra infortuni e risultati non all’altezza delle aspettative, è intervenuto in maniera concreta sul mercato invernale al fine di potenziare la rosa e renderla maggiormente competitiva ad alto livello. A Torino sono quindi sbarcati Renato Veiga e Lloyd Kelly, chiamati a raccogliere il testimone lasciato dagli infortunati Gleison Bremer e Juan Cabal.

Il 21enne portoghese, prelevato dal Chelsea in prestito oneroso a 5 milioni fino al termine della stagione, ha già avuto modo di giocare nell’ultima partita di campionato vinta ai danni dell’Empoli in rimonta. Il 26enne inglese, invece, è stato acquistato dal Newcastle con obbligo di riscatto fissato per una cifra di poco inferiore ai 18 milioni. Alla Vecchia Signora spera di riuscire a trovare maggiore spazio: appena 10 le presenze, per 301 minuti complessivi in campo, registrate in questi mesi tra le fila dei ‘Magpies’. Motta conta di farlo debuttare venerdì, giorno in cui andrà in scena la gara casalinga contro il Como.

Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, ora, procederà a riflettere sulle prossime operazioni da concretizzare in estate e a valutare il futuro di alcuni componenti del gruppo. E’ il caso, ad esempio, di Dusan Vlahovic legato ai colori bianconeri fino al 30 giugno 2026. La trattativa riguardante il rinnovo, nonostante i vari contatti andati in scena fin qui, si è arenata al punto da rendere probabile la separazione a giugno. Occhio, inoltre, a Kenan Yildiz divenuto l’oggetto del desiderio di mezza Premier League.

Mercato Juventus, ufficiale: passa al Bayern Monaco

Se la squadra di Motta è andata incontro a diversi cambiamenti, lo stesso si può dire della controparte femminile che, a sorpresa, ha detto addio ad Arianna Caruso. La polivalente 25enne, capace di giocare a centrocampo e in attacco, è infatti passata al Bayern Monaco. A confermarlo è stata la stessa Juventus, attraverso un comunicato pubblicato sul suo sito ufficiale.

You always laughed in the face of danger, you ruled it all 🦁 Thank you, Caru 🤍🖤 — JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) February 4, 2025

La giocatrice, vera e propria colonna portante della Juventus Women, ha già lasciato la città per unirsi alle bavaresi. La formula è quella del prestito con obbligo di riscatto. Un addio doloroso, ma che consentirà alla Caruso di mettersi alla prova in un contesto differente e continuare a disputare la Champions League.