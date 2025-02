E’ già tutto scritto, Thiago Motta può esultare: in estate avrà il suo pupillo

Concluso da poco il calciomercato invernale, in casa Juventus è tempo di pensare a quelli che potranno essere i colpi da mettere a segno in vista della prossima estate.

Giungono buone notizie per Thiago Motta che, dopo averlo cercato già durante il mese di gennaio, potrebbe ricevere da Cristiano Giuntoli un importante colpo di mercato in estate con un suo pupillo pronto a vestire bianconero.

Il mercato della Juventus è stato condito da diversi colpi che sono andati a completare l’organico a disposizione di Thiago Motta. Da Alberto Costa, passando per Renato Veiga, fino a Kolo Muani e Lloyd Kelly. Acquisti che si stanno dimostrando già molto utili alla causa bianconera come quello dell’attaccante francese che ha messo a segno tre reti in due partite disputate con la maglia della Juventus. In estate arriveranno sicuramente altri rinforzi con il club pronto a regalare un giocatore fortemente voluto dal tecnico italo-brasiliano.

Calciomercato Juventus, arriva il pupillo di Thiago Motta in estate

La Juventus continua a seguire con attenzione la situazione relativa a Joshua Zirkzee con il centravanti olandese che potrebbe arrivare a Torino durante la prossima estate considerata la sua stagione fortemente deludente con la maglia del Manchester United.

Arrivato in Inghilterra dal Bologna per una somma di poco superiore ai 40 milioni di euro, l’attaccante olandese potrebbe lasciare la Premier League dopo un solo anno avendo fortemente deluso sia sotto la guida di ten Hag che ora al cospetto di Ruben Amorim. L’intenzione del Manchester United è quella di tenere solo uno tra Hojlund e l’ex Bologna con l’ex punta dell’Atalanta che appare nettamente favorito per restare ancora con i Red Devils.

La cessione di Joshua Zirkzee in estate appare più che probabile e la Juventus è nettamente in pole per il giocatore olandese che potrebbe così tornare in Italia dove ha fatto benissimo con la maglia del Bologna. In bianconero ritroverebbe l’allenatore che lo ha fatto esplodere con Thiago Motta che riuscì a farlo rendere al meglio portando la squadra rossoblu ad una insperata qualificazione alla Champions League.

Se da un lato sembra avvicinarsi in maniera netta l’arrivo di Joshua Zirkzee, contestualmente appare sempre più lontano da Torino Dusan Vlahovic. Il serbo ha perso il posto da titolare in favore di Kolo Muani ed è pronto a cambiare maglia in estate. Non è da escludere che Juve e PSG possano parlarsi per cercare di arrivare ad uno scambio tra i due attaccanti.