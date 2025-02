Mendes fa felice la Juventus: colpaccio da 100 milioni di euro. Ecco lo scenario delineato attorno al turco, numero 10 dei bianconeri. Cosa sta succedendo

Negli ultimi giorni di mercato a Torino è stato avvistato Jorge Mendes, uno dei più importanti agenti di calciatori in Europa e nel Mondo. Tutti sappiamo che gestisce i migliori in giro, e sappiamo qual è la sua potenza nel momento in cui si mette a cercare una squadra per qualcuno oppure quando decide che un suo assistito si deve muovere.

Era a Torino, come detto, e qualcuno ha pensato stesse cercando di capire la situazione attorno ad Antonio Silva del Benfica, il difensore che per molto tempo è stato accostato alla Juventus ma, che poi, è rimasto in Portogallo. Secondo calciomercato.com, però, la situazione dovrebbe riguardare il numero 10 della Juventus Kenan Yildiz. Ed ecco spiegato il motivo.

Mendes fa felice la Juventus: ecco la situazione

“Un eventuale ingresso di Yildiz nella scuderia di Mendes – si legge sul sito citato prima – non dispiacerebbe alla Juventus, per due ragioni. In caso di eventuale cessione, Jorge è un tipo di operatore che saprebbe portare l’offerta giusta e al momento giusto. In caso di trattativa per un rinnovo, invece, il portoghese sarebbe un interlocutore giudicato affidabile. La Juve, infatti, come società non vuole correre il rischio che si ripresenti una situazione ‘alla Dybala‘, che non arrivò al rinnovo anche perché, secondo il pensiero del club, mal consigliato da un agente ritenuto non all’altezza dell’importanza del suo assistito”.

Quindi, un rinnovo con prospettiva futura di una cessione a delle condizioni importanti. Con un cartellino pagato il giusto che la Juve valuta, visto quello che ha fatto vedere fino al momento e visto quello che potrebbe far vedere negli anni Yildiz, almeno 100milioni di euro. Forse in questo momento non li vale, ma è evidente che se il turco continuasse in questo modo arriverebbe molto presto a questa cifra. E parlare con Mendes, come detto uno dei più importanti, è decisamente una cosa importante.