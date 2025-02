Prendono subito Theo Hernandez: addio Cambiaso, ribaltone Juve

Calciomercato Juventus, prendono subito Theo dal Milan al posto di Cambiaso, ecco cosa sta succedendo in dettaglio.

Il Manchester City si prepara a sfidare il Real Madrid per il terzino sinistro del Milan, Theo Hernandez, nel caso in cui il club inglese non riesca a portare a termine un’altra trattativa chiave. Secondo quanto riportato da TEAMtalk, la situazione contrattuale del francese sta attirando l’attenzione di diversi top club europei.

Hernandez, punto di riferimento della formazione rossonera, ha un contratto in scadenza nell’estate del 2026, ma i colloqui per un eventuale rinnovo sono attualmente in stallo. Il Milan, dopo un gennaio movimentato che ha visto l’arrivo in prestito di Joao Felix e Kyle Walker, potrebbe trovarsi costretto a prendere decisioni difficili per finanziare ulteriori rinforzi nella prossima finestra di mercato.

Hernandez conteso dal City al posto di Cambiaso: cambiano i piani

Il Real Madrid sembra essere il club più determinato ad assicurarsi le prestazioni di Theo Hernandez. La società spagnola, che ha già avuto il giocatore tra le sue fila tra il 2017 e il 2019, è descritta come il pretendente più serio. Il francese sarebbe molto interessato a un ritorno nella capitale spagnola, dove potrebbe trovare il contesto ideale per rilanciare la sua carriera.

Nonostante alcuni incontri tra il Milan e l’entourage del giocatore siano in programma nelle prossime settimane, le probabilità che Hernandez firmi un nuovo contratto si riducono. Il terzino considera troppo bassa l’offerta economica ricevuta e la situazione ambientale vissuta negli ultimi mesi a Milano non gioca a favore del rinnovo.

Il Manchester City, intanto, monitora da vicino la situazione. Pep Guardiola ha individuato Theo Hernandez come una valida alternativa qualora la trattativa per Andrea Cambiaso, terzino sinistro della Juventus, non dovesse andare in porto. Il club inglese aveva mostrato interesse anche per Alphonso Davies del Bayern Monaco, ma il recente rinnovo del canadese fino al 2030 ha chiuso ogni possibilità di trasferimento. L’acquisizione di Theo Hernandez rappresenterebbe per il City un importante rinforzo sulla fascia sinistra, offrendo maggiore solidità e dinamismo alla squadra. Con l’incertezza sul futuro di Hernandez, il Milan ha già iniziato a valutare potenziali sostituti. Tra i nomi sul taccuino della dirigenza rossonera spicca Almugera Kabar, terzino sinistro classe 2005 del Borussia Dortmund. Tuttavia, il giovane talento non è l’unico obiettivo, poiché l’allenatore Sergio Conceicao mira a rafforzare ulteriormente la squadra in vista della prossima stagione.