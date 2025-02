Situazione esplosiva alla Juventus: “Iniziative forti”

Alla Juventus si respira un clima non proprio ideale, la rivelazione sui prossimi avvenimenti non lascia tranquillo il club

Si entra, concluso il calciomercato di gennaio, nella fase più calda della stagione calcistica. In vista appuntamenti decisivi in tutte le competizioni, da non fallire assolutamente per raggiungere gli obiettivi prefissati. Dunque, momento determinante per le prospettive della Juventus, chiamata a cambiare marcia dopo una prima parte di annata non brillantissima e vissuta tra diversi problemi.

Nel mese di febbraio, i bianconeri si giocano tutto o quasi. In campionato, è il momento di accelerare nella corsa al quarto posto, che vale l’accesso alla prossima Champions League. Si giocherà ogni tre giorni, però, in questa fase, considerando anche il playoff di Champions contro il Psv Eindhoven e il quarto di finale di Coppa Italia contro l’Empoli. Visto che in Serie A, è stata abbandonata troppo presto la corsa per il vertice, sarebbe sicuramente un plus per impreziosire la stagione fare strada nelle coppe.

E’ ora di capire se davvero il nuovo ciclo di Thiago Motta potrà decollare e da questo punto di vista i risultati saranno a dir poco cruciali. Si attendono risposte significative, specialmente alla luce di quelli che sono stati gli innesti ottenuti sul mercato. Numericamente parlando, Giuntoli ha colmato le lacune della rosa, ma l’impatto dei volti nuovi è tutto da dimostrare. Kolo Muani ha già conquistato tutti, ora bisognerà vedere se anche per gli altri sarà altrettanto. Ma l’ambiente, per adesso, non ne sembra convinto.

Juventus, i tifosi preparano una protesta per la trasferta contro il Como

Stasera, la Juventus inaugura il turno di campionato contro il Como. Una trasferta fondamentale e nella quale i tre punti sono l’unica opzione. Nella quale, però, il tifo bianconero sembra voler mandare un segnale.

Lo spiega il giornalista Mirko Nicolino, di ‘Radio Bianconera’, con un post sul suo profilo ‘X’ in cui avverte che il clima che si respira attorno alla squadra potrebbe infiammarsi all’improvviso. “Serpeggia malumore nel tifo organizzato della Juventus, per risultati e operazioni di mercato – ha rivelato – In vista della trasferta di Como non escluderei iniziative forti”. Scopriremo presto se sarà davvero così e quale sarà, sul campo, la risposta della Vecchia Signora, per la quale adesso gli alibi sono finiti. Occorre iniziare a vincere e convincere.