Sorpresa Nico Paz-Juventus: la sfida è già iniziata

Calciomercato Juventus su Nico Paz. Ecco cosa sta succedendo. Tutti i dettagli della situazione.

La Juventus continua a monitorare giovani talenti in giro per l’Europa e, tra i nomi sotto osservazione, spicca quello di Nico Paz. Secondo quanto riportato da Mirko Di Natale, il giovane centrocampista argentino ha catturato l’attenzione della dirigenza bianconera. Il primo scouting dal vivo si sarebbe svolto il 19 ottobre, in occasione della sfida tra il Parma e il club in cui milita il giocatore.

Nonostante l’interesse della Juventus, al momento non è la squadra italiana più avanti nella corsa al promettente centrocampista. Paz, classe 2004, si è fatto notare per qualità tecniche e personalità, attirando su di sé anche le attenzioni di altre società di Serie A e top club europei.

Nico Paz, la Juventus è interessata all’enfant prodige

Per la Juventus, che negli ultimi anni ha intensificato il focus sui giovani di prospettiva, l’acquisizione di Paz rappresenterebbe un’operazione in linea con la visione del club, ma la concorrenza potrebbe rendere l’affare più complicato del previsto.

La situazione è in evoluzione e resta da capire se i bianconeri decideranno di accelerare per il giocatore, cercando di superare le altre pretendenti. Per ora, Nico Paz è uno dei nomi da tenere d’occhio nel panorama internazionale. La Juventus, pur avendo messo Nico Paz sotto osservazione, sembra dover fare i conti con una concorrenza piuttosto agguerrita. Secondo indiscrezioni, altre squadre italiane, più avanti nella trattativa rispetto ai bianconeri, potrebbero avere già avviato contatti concreti con l’entourage del giocatore. Tra queste, si vocifera di un interesse particolarmente deciso del Milan, sempre attento a investire su giovani talenti, oltre a quello di club come la Fiorentina, notoriamente abile nello scovare prospetti interessanti.

Anche sul fronte internazionale, la corsa a Nico Paz si preannuncia complessa. Club spagnoli, tra cui squadre della Liga come il Villarreal e il Betis, stanno monitorando il giovane argentino, che avrebbe già attirato l’attenzione degli osservatori per la sua maturità tattica e capacità di inserirsi negli spazi. Non a caso, Paz è considerato uno dei prospetti più intriganti della sua generazione.