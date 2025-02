200 milioni di euro: scacco matto Juventus, discorsi chiusi

Calciomercato Juventus, 200milioni di euro e scacco matto per i bianconeri. In questo modo Giuntoli non può proprio nulla. Ecco cosa rivelano fonti inglesi

Scacco matto alla Juventus, soprattutto se le indiscrezioni che arrivano dall’Inghilterra dovessero essere veritiere. E siccome vengono date da caughtoffside.it, allora possiamo tranquillamente affermare che si avvicinano, nettamente, a quella che potrebbe essere poi la realtà.

Sul piatto, quindi, 200milioni di euro. Nonostante tutto quello che è successo nei mesi scorsi e nonostante tutto quello che potrebbe succedere poi nel corso dei prossimi mesi. Sì, perché il Manchester City di Pep Guardiola non solo è stata la squadra che ha investito di più durante la finestra invernale di calciomercato ma sarà quella che probabilmente spenderà di più la prossima estate in attesa di un giudizio sul Fair Play Finanziario (oltre 115 regole violate).

Assalto a Cambiaso: il City ha i soldi

E se questi soldi verranno regalati a Pep per fare mercato, è evidente che il tecnico catalano si potrebbe presentare alla Juventus per prendere Andrea Cambiaso. Nei giorni scorsi l’agente del calciatore ha confermato infatti che l’interesse degli inglesi è stato vero, reale, che Guardiola lo voleva. E siccome quando il catalano si mette in testa un pallino, difficilmente poi non lo raggiunge. Giuntoli in pratica, è avvisato. E sa benissimo che i soldi che potrebbe portare l’esterno difensivo potrebbero essere investiti in altri innesti.

I 60-70milioni di euro richiesti dalla Juventus, qualora non dovesse arrivare una qualificazione alla prossima Champions League, potrebbero essere davvero decisivi per la prossima campagna acquisti. E senza Champions c’è realmente il rischio di quasi uno smantellamento della rosa, soprattutto dopo i soldi che sono stati investiti durante queste ultime due sessioni di mercato. Vedremo come andrà a finire. Ma il City, siamo sicuri, farà veramente sul serio in estate.