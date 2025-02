Douglas Luiz via dalla Juventus: comunicazione galeotta

Douglas Luiz via dalla Juventus: il centrocampista brasiliano è già stato contattato. L’affare è saltato per questo motivo. Ma in estate preparano un altro assalto

Si è discusso molto di un addio di Douglas Luiz: il centrocampista brasiliano, arrivato in estate, non ha avuto quell’impatto che tutti si aspettavano. Anche per via di alcuni infortuni che lo hanno bloccato. Ma, in generale, anche lui avrebbe potuto dare di più.

La Juve ha fatto un investimento importante. Cinquanta milioni di euro totali, anche con i cartellini di Barrenechea e Iling-Junior. Ed è per questo che, Giuntoli, per cederlo, vuole una cifra sostanziosa. E magari in estate qualcuno potrebbe arrivare con i soldi chiesti, cosa che non è successa a gennaio anche se, secondo le rivelazioni di Fabrizio Romano, il centrocampista è stato contattato da un club di Premier League.

Douglas Luiz-Manchester United: contatti

Il club in questione è il Manchester United. “Il Manchester United ha contattato la Juventus per Douglas Luiz, a dicembre. Il club inglese – ha scritto uno dei maggiori esperti di calciomercato – non ha fatto alcuna proposta a gennaio perché era un affare molto difficile e molto costoso”. Un primo approccio, per capire la richiesta bianconera, principalmente, ma niente di più.

Ma è evidente che Douglas Luiz rimane in uscita. Soprattutto se la Juventus alla fine di questa stagione non riuscisse a centrare una qualificazione alla prossima Champions League. La mancanza di introiti della massima competizione europea peserebbero in maniera determinante sulle scelte di mercato e sulle uscite che per forza di cose ci dovrebbero essere. E magari, Giuntoli, per alleggerire il monte ingaggi, si potrebbe accontentare di una cifra diversa, non troppo comunque, di quella messa sul piatto un po’ di mesi fa. Vedremo, ovviamente, come andrà a finire. Ma è evidente che l’apporto dato da Luiz fino al momento non è in linea con tutti quelle che erano le previsioni.