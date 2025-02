Giuntoli lo aveva venduto: adesso resta e rinnova, firma a breve

Cambiano i piani di mercato della Juventus: il giocatore, già messo sul mercato da Cristiano Giuntoli, è pronto a rinnovare coi bianconeri

Dopo la vittoria sul Como, la Juventus è attesa dall’insidiosa sfida contro il PSV Eindhoven in Champions League. Sarà fondamentale per la società bianconera tanto rientrare tra le prime quattro in campionato per qualificarsi alla massima competizione europea l’anno prossima ma, allo stesso tempo, fare bene già in questa stagione.

L’era Thiago Motta, fino a questo momento, non ha convinto proprio tutti. L’ex allenatore del Bologna è finito spesso e volentieri al centro dell’attenzione per attacchi dovuti allo scarso rendimento bianconero, dopo una sontuosa e ricca campagna acquisti estiva. Da Koopmeiners a Douglas Luiz, fino a Conceicao e Cabal: i grandi colpi non sono mancati. Di mezzo, però, ci si è messa anche la sfortuna con tanti infortuni che hanno complicato la vita di Motta.

Su tutti quello di Gleison Bremer, pilastro fondamentale per la retroguardia bianconera che solo nel mese di gennaio ha visto l’arrivo di un sostituto di talento come Lloyd Kelly. Si guarda al presente ma si pianifica anche e soprattutto il futuro. E così Cristiano Giuntoli è all’opera per costruire una Juventus sempre più forte. I tifosi bianconeri, molto presto, dovranno fare i ‘conti’ con un’operazione davvero inaspettata: era già con le valigie in mano, ora è pronto a restare per tanto tempo a Torino.

Niente addio, resta alla Juve: rinnovo imminente

Era già successo con Massimiliano Allegri in panchina che, contro ogni possibile previsione e con una concorrenza decisamente più scarna rispetto ad adesso, Weston McKennie riuscisse a ritagliarsi uno spazio importante nel centrocampo della Juventus.

Ora il talento texano, diventato importante pure per Thiago Motta. Potrebbe rimanere alla Juventus e a lungo. Si è parlato per tanto tempo della possibilità che il dt Cristiano Giuntoli fosse ben convinto dal trovare una nuova sistemazione all’americano, con la Premier League tra le possibilità più concrete per la cessione a titolo definitivo di McKennie. Niente di più sbagliato perché – stando a quanto riferisce il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira su ‘X’ – il giocatore potrebbe presto rinnovare il suo contratto con i bianconeri.

Lo aveva già anticipato lo scorso 28 dicembre, ora è chiaro come nelle prossime settimane è atteso un incontro tra le parti per andare oltre il 30 giugno 2026 ed estendere il contratto, verosimilmente fino al 2028. L’ex Schalke 04 in questa stagione ha racimolato 27 apparizioni tra campionato e coppe, con 4 gol e 3 assist vincenti all’attivo.