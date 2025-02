Esonero Thiago Motta: la Juve ‘cambia’ con l’Inter

Esonero Thiago Motta, la Juventus cambia con l’Inter. Ecco la rivelazione di quello che potrebbe succedere alla fine di questa stagione. Ci sono tutte le avvisaglie

La Juventus alla fine di questa stagione tirerà le somme della prima annata con Thiago Motta in panchina e, di conseguenza, dovrà prendere per forza di cose una decisione. Tutto dipenderà dai risultati. Da un solo risultato, ovviamente, perché purtroppo la corsa scudetto per i bianconeri è chiusa.

E qual è questo risultato? La qualificazione alla prossima massima competizione europea, quella che dà introiti importanti e necessari per stare a galla, soprattutto per una società come quella bianconera che come sappiamo deve abbassare il monte ingaggi: che poi sta tutto lì, gli stipendi dei calciatori che arrivano che pesano a bilancio per molti anni. Detto questo, comunque, c’è la sensazione, almeno secondo le informazioni che sono state riportate dal giornalista della Rai Paganini, che segue da vicino le dinamiche bianconere, che alla fine si cambierà uguale. Ma andiamo a vedere quello che ha detto a tuttomercatoweb.com.

Paganini: “La Juve cambia come l’Inter”

“Conosco Motta e ho visto come lavora. Un conto è Bologna, un conto è la Juve. Credo che sia importante che ci siano problemi di sintonia tra Giuntoli e Motta, mi ha detto il direttore Marino. Se non c’è più davvero, allora qualche problema si riflette anche nella gestione dello spogliatoio”. Questo il primo tema toccato dal giornalista che poi ha continuato in questo modo.

La domanda è stata se Inter, Juve e Napoli possono cambiare allenatore a fine anno? “Le avvisaglie sono queste. E poi c’è anche la Roma, la cui panchina è legata a quella dell’Atalanta…”. Infine il tema toccato è stato quello di Vlahovic, che potrebbe uscire per tenere Kolo Muani: ​​​​​​​”I conti si faranno alla fine. Non credo in cambiamenti sulla panchina ora, a fine campionato si faranno le valutazioni. Io però questa operazione posso dire che ci stanno già pensando. Anche perché Kolo Muani si trova bene a Torino. E lui è venuto via perché i rapporto con Luis Enrique non erano ottimali. Quindi c’è la volontà di rimanere”.