Juventus e Milan, scambio folle a giugno: Cambiaso-Theo Hernandez

A giugno scambio da non crederci per la Juventus e il Milan, con protagonisti Andrea Cambiaso e Theo Hernandez

Santiago Gimenez si è presentato ai suoi nuovi tifosi firmando con una pregevole conclusione a giro dal limite il raddoppio nel match che il suo nuovo club, il Milan, ha vinto contro i padroni di casa dell’Empoli.

Esordio da sogno, dunque, per l’ex Feyenoord, uno dei cinque acquisti del club rossonero durante la sessione invernale di calciomercato. Gli altri sono Kyle Walker (Manchester City, prestito con diritto di riscatto), Riccardo Sottil (Fiorentina, prestito), João Félix (Chelsea, prestito) e Warren Bondo (Monza, a titolo definitivo).

Ma il mercato, come il denaro, non dorme mai, ragion per la quale son già iniziate le grandi manovre per un’operazione a giugno lungo l’asse Juventus-Milan visto che coinvolge Andrea Cambiaso e Theo Hernandez.

Duello Real Madrid-Manchester City per Theo Hernandez

Secondo quanto scrive “Teamtalk”, si profila un duello tra il Real Madrid e il Manchester City per Theo Hernandez il cui contratto che lo lega al Milan scade il 30 giugno del 2026, con la trattativa per il rinnovo che è su un binario morto.

Da tempo è noto l’interesse per l’esterno francese del Real Madrid che lo ha inserito nella lista degli obiettivi per l’estate ma ora, come detto, anche il Manchester City monitora attentamente gli sviluppi della situazione contrattuale dell’esterno rossonero.

Tuttavia, in pole position resta sempre Andrea Cambiaso, tra i bianconeri più positivi, con Hernandez che è nella rosa delle alternative in caso di fumata nera per l’ex Bologna. Del resto, al momento il Real Madrid è il pretendente più ‘serio’ per il 27enne rossonero che è molto intrigato dalla possibilità di ritornare alla ‘Casa Blanca‘ di cui ha vestito la mitica camiseta tra il 2017 e il 2019.

Come già ricordato, Theo Hernandez sta negoziando il prolungamento di contratto ma le parti sono distanti visto che l’offerta del Milan è giudicata troppo bassa dal francese. Comunque, nelle prossime settimane sono in calendario nuovi incontri tra il Milan e l’entourage dell’esterno.