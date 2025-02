Osimhen ‘demolisce’ la Juve: vola in una big europea

Osimhen in bianconero, secondo informazioni che arrivano dalla Turchia c’è l’apertura totale del Napoli che lo ha offerto al club. Ecco la situazione attorno all’attaccante nigeriano

Un nuovo attaccante, perché con Dusan Vlahovic è praticamente finita. Non solo per quel rinnovo contrattuale che arrivati a questo punto difficilmente ci sarà, ma anche perché la Juve cercherà di chiudere per Kolo Muani la prossima estate. L’impatto dell’ex Psg è stato importante, quindi una rivoluzione sulla prima linea ci sarà sicuramente.

Ma un solo numero 9 non basta. Lo abbiamo visto anche quest’anno nella prima parte di stagione per via dell’infortunio di Milik che non ha mai giocato e che, anche lui, è destinato a salutare. Ecco perché si parla tanto di Osimhen, di proprietà del Napoli, ma adesso in prestito al Galatasaray. Ed è proprio dalla Turchia che arrivano le notizie più importanti che toccano il futuro del nigeriano. L’ultima parla di un’apertura totale degli azzurri verso il club bianconero. Che non è, purtroppo, la Juventus.

Osimhen in bianconero: il Napoli lo ha offerto al Newcastle

Secondo quanto scritto dal portale fotospor.com, il Napoli ha già fatto una mossa per il suo attaccante. Lo avrebbe offerto al Newcastle, in Premier League, che poi come sappiamo è proprio il campionato nel quale, e lui non lo ha mai nascosto, il nigeriano vorrebbe confrontarsi nel corso dei suoi prossimi anni di carriera. Una pista questa evidentemente da seguire, ma da quelle parti non è nemmeno l’unica.

Sì, perché oltre la Juventus, in Italia ovviamente, ci sono altre squadre del massimo campionato inglese che vorrebbero prendere il nigeriano: il Chelsea, ad esempio, ma anche l’Arsenal e il Liverpool. Tutte interessate al giocatore per il prossimo anno visto che la sua carriera in Campania si è conclusa e di possibilità che possa rimanere non ce ne stanno proprio.