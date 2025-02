Spunta il retroscena: venduto dalla Juve il 3 febbraio

Spunta un retroscena relativo al mercato invernale conclusosi nei giorni scorsi. La Juventus sta per concretizzare un’altra cessione.

Si è rivelato come da programma ricco di colpi il mercato invernale della Juventus. Il club per ovviare alle assenze degli infortunati Gleison Bremer e Juan Cabal nonché di Danilo (passato al Flamengo) ha consegnato a Thiago Motta Alberto Cosa, Renato Veiga e Lloyd Kelly mentre per rimpolpare il reparto offensivo ha preso in prestito dal PSG Randal Kolo Muani. A lasciare Torino, oltre al 33enne brasiliano, sono stati invece Arthur e Nicolò Fagioli. In realtà gli addii sarebbero potuti essere quattro tuttavia la trattativa in questione è saltata proprio il 3 febbraio.

Il Manchester United infatti, stando a quanto riportato su ‘X’ dal giornalista Nicolò Schira, si era fatto avanti per Douglas Luiz. I Red Devils, dopo aver ingaggiato Patrick Dorgu del Lecce, avevano intenzionato di continuare a fare shopping in Italia e, su input di Ruben Amorim, si erano iscritti alla corsa relativa all’ex centrocampista dell’Aston Villa con l’obiettivo di prenderlo sfruttandone il complicato ambientamento in Serie A. Gli inglesi, in particolare, avevano messo sul piatto un prestito accompagnato dal diritto di riscatto: proposta, però, che non è bastata a produrre la tanto attesa fumata bianca.

Sia Motta che il direttore sportivo Cristiano Giuntoli confidano nel rilancio del classe 1998: da qui la decisione di tenerlo almeno fino al termine della stagione, con la speranza di vederlo finalmente decisivo all’interno del rettangolo di gioco. Il bilancio, finora, non potrebbe però essere più negativo: 20 apparizioni tra tutte le competizioni di cui solo 5 dal primo minuto e zero contributi offensivi. Nessun gol o assist. Numeri che certificano bene la personale crisi vissuta da Douglas, più volte tentato in questi mesi di fare rientro in Premier League.

Mercato Juventus, una cessione è saltata in extremis

La ultima presenza da titolare in campionato risale all’11 gennaio, in occasione della gara pareggiata con il Torino. Nelle successive partite disputate contro l’Atalanta, il Milan, il Napoli ed il Como è partito dalla panchina, subentrando nella ripresa. Nel match vinto ai danni dell’Empoli, invece, non è stato utilizzato da Motta. Il quale, evidentemente, non si fida ancora molto delle qualità del 26enne, prelevato ad inizio luglio dall’Aston Villa in cambio di 51 milioni.

Nei piani della Vecchia Signora sarebbe dovuto essere l’elemento in grado di rendere più competitiva la linea mediana, il trascinatore a cui aggrapparsi e consegnare la palla nei momenti di difficoltà. Sogni rimasti tali, andati a sbattere contro la cruda realtà.